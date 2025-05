Nordstrom op weg naar privébezit, maar aandeelhouders slepen familie voor de rechter

Aandeelhouders van Nordstrom hebben ingestemd met het voorstel van het Amerikaanse warenhuis om naar privébezit over te gaan. Deze stap maakt deel uit van een fusieovereenkomst tussen Navy Acquisition Co. en Norse Holdings, gevestigd in Delaware. Nordstrom zal voortaan opereren als volledige dochteronderneming van Norse Holdings.

Tijdens een speciale aandeelhoudersvergadering brachten investeerders hun stem uit. Innisfree M&A Incorporated, de proxy solicitor van het bedrijf, leverde de voorlopige resultaten van de stemming.

Met deze steun verwacht Nordstrom de fusie rond 20 mei af te ronden, mits aan de resterende voorwaarden wordt voldaan of deze worden kwijtgescholden.

De familie Nordstrom, die eerder 30 procent van het bedrijf bezat, kondigde vorig jaar aan volledige controle te willen verkrijgen. Pete en Erik Nordstrom, samen met andere familieleden, toonden actief interesse in een overname.

Samen met het Mexicaanse vastgoedbedrijf El Puerto de Liverpool brachten ze een bod uit op de resterende aandelen, met een totale waarde van circa 6,25 miljard dollar. Hierdoor verwerft de familie een belang van 50,1 procent en keert ze terug als meerderheidsaandeelhouder.

Juridische tegenwind wegens vermeende belangenverstrengeling

Hoewel marktanalisten voorspeld hadden dat aandeelhouders het voorstel zouden goedkeuren, stuit de fusie op juridische weerstand. Een groep aandeelhouders heeft een class action-rechtszaak aangespannen. Zij stellen dat de Nordstrom-familie het verkoopproces oneerlijk heeft beïnvloed.

In de aanklacht, ingediend bij de King County Superior Court, beschuldigen de klagers Erik en Pete Nordstrom ervan tijdens de onderhandelingen in 2023 toegang te hebben gehad tot vertrouwelijke informatie over de waarde, verkoopbaarheid en mogelijke kopers van het bedrijf. Bovendien zouden ze de raad van bestuur hebben laten weten dat ze geen aandelen zouden verkopen aan buitenstaanders, wat de belangen van externe aandeelhouders schaadde.

Eerder, in maart, diende een andere aandeelhouder een klacht in. Die stelt dat de fusie in strijd is met de Washington Moratorium Statute, omdat deze niet afhankelijk is van instemming van twee derde van alle uitstaande aandelen. Ook deze klacht wijst op vermeende oneerlijke handelswijzen tijdens het fusieproces.

Nordstrom ontkent de aantijgingen en verklaarde in een reglementair document zich “krachtig te zullen verdedigen” tegen de rechtszaken.