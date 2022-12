Aandelenprijs Lanvin Group stijgt rap na beursgang, om daarna hard te kelderen

Lanvin Group maakte gisteren het debuut op de New Yorkse beurs, onder de noemer 'LANV'. Bij de start van de eerste dag op de beurs schoot de aandelenprijs omhoog, maar aan het einde van de dag was de prijs significant lager dan het startbedrag, zo meldt nieuwsbureau Reuters.

De dag begon met een aandelenprijs van 10,25 dollar, 4 procent hoger dan in eerste instantie verwacht. Aan het begin van de dag verdubbelde de aandelenprijs naar ruim 20 dollar om daarna snel weer te zakken. Uiteindelijk kwam de aandelenprijs neer op 7,63 dollar.

“De markt is veel veranderd in vergelijking met een jaar eerder toen we het proces voor een beursgang begonnen,” aldus Joann Cheng, CEO van de Lanvin Group, tegen Reuters. “We zijn echter heel blij met wat we hebben bereikt in zo’n uitdagende omgeving.”