Aandelenprijs Nike schiet omhoog na positieve kwartaalcijfers

De beurs reageerde goed op Nike, Inc.’s positieve cijfers voor het tweede kwartaal. Nadat de kwartaalcijfers bekend werden gemaakt schoot de aandelenprijs met ruim 10 procent omhoog. Nike, Inc. behaalde in het tweede kwartaal een omzetplus van 17 procent en een omzet van 13,3 miljard dollar ( 12,5 miljard euro).

Nike, Inc. is de eigenaar van twee merken: Nike en Converse. Bij Nike werd verreweg de meeste omzet genoteerd in het kwartaal, namelijk 12,7 miljard dollar dankzij een stijging van 18 procent. Omgerekend naar euro’s komt de omzet bij het merk neer op 11,9 miljard euro. Bij Converse steeg de omzet met 5 procent waardoor de omzet op 586 miljoen dollar (551,7 miljoen euro) neer kwam.

Het netto inkomen bij Nike, Inc. bleef gelijk in het tweede kwartaal, op een niveau van 1,3 miljard dollar. Omgerekend komt dit neer op (1,2 miljard euro).