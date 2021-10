Aandelenprijs Rent The Runway zakt 8 procent na beursgang

Amerikaans kledingverhuurbedrijf Rent The Runway maakte gisteren het debuut op de beurs. Na de beursgang veranderde de koers van de aandelen al snel en daalde de aandelenprijs met ruim 8 procent.

Rent The Runway verkocht in totaal 17 miljoen Class A aandelen tegen een prijs van 21 dollar (18,11 euro). In eerste instantie leek de aandelenprijs een opwaartse trend in te zetten, aldus WWD, met een prijs die op de dag steeg naar 24,75 dollar (21,34 euro). Uiteindelijk keerde de koers zich en landde de prijs op 19,29 dollar (16,63 euro) door een daling van 8,1 procent.

Rent The Runway bestaat sinds 2009. Het bedrijf is bekend voor het verhuren van kleding, maar vanaf 2016 is het voor klanten ook mogelijk gehuurde items te kopen. Het bedrijf introduceerde daarnaast recentelijk de verkoop van tweedehands kleding van circa 750 merken.