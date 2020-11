Aanmelden voor modeopleidingen tijdens een pandemie

Het afgelopen jaar zijn modeopleidingen noodgedwongen na gaan denken over de manier waarop zij studenten opleiden en voorbereiden op een baan. Het is een monumentale opgave, omdat nog zoveel over Covid-19 onbekend is, wat de planning voor aankomende studiejaren nog moeilijker maakt. Bovendien, met de verschuiving naar online leren en een focus op systemisch racisme binnen het mode-curriculum, moeten docenten nu op stel en sprong onderwijsmodellen - die al tientallen jaren bestaan - compleet omgooien, vooral als het gaat om studio-gebaseerd en westers georiënteerd leren.

Liever luisteren? Beluister de volldige - Engelstalige - podcast met Susanna Moyer hier.

En terwijl instellingen worstelen met deze veranderingen, vragen potentiële modestudenten zich af hoe deze kwesties hun aanmeldingsprocedure zullen beinvloeden. Susanna Moyer, parttime professor bij het BFA Fashion Design programma aan de Parsons School of Design en een onderwijsconsultant in New York zegt: “Modeopleidingen zijn op zoek naar studenten die in staat zijn om verbindingen te leggen tussen design en wereldwijde vraagstukken. Inclusiviteit is er daar een van.” Ze benadrukt: “Studenten die innovatie en kritisch denken over deze kwesties inbrengen, zijn de meest aantrekkelijke kandidaten voor deze instellingen."

Modescholen zijn steeds meer op zoek naar studenten die bekwaamheid en kennis van opkomende technologieën tonen. Susanna bevestigd: "Technologie wordt gebruikt in de schoolomgeving en in de professionele arena. Het is dus heel belangrijk dat leerlingen 3D-technologie begrijpen, inclusief Clo3D."

Hoewel niet verwacht wordt dat een nieuwe student een complex softwareplatform als Clo3D leert, is het zeer nuttig om te weten hoe het werkt, of hoe het het ontwerpproces verandert. Dit geldt vooral omdat er op dit moment zoveel online geleerd wordt.

Tegelijkertijd wijst Susanna erop dat de kern van een succesvol portfolio nog steeds hetzelfde is. Ze zegt: "Het is nog steeds belangrijk voor studenten om een duidelijke richting en diversiteit in de presentatie aan te brengen. Alle elementen, inclusief moodboardontwerpen en technische flats, moeten goed doordacht en uitgevoerd worden, zodat de vertelling van de collectie begrijpelijk is voor de kijker." Ze raadt studenten ook aan om een designtijdschrift te maken en het proces te documenteren, zodat het, indien nodig, kan worden opgenomen in de inzending van het portfolio.

Susanna wijst er ook op dat studenten die hun potentiële rol als ontwerper binnen het grotere geheel begrijpen, dat ook kunnen aangrijpen om zich te onderscheiden, zolang het maar authentiek is. Dit omvat het leren van alles wat mogelijk is voordat ze naar school gaan. Uiteindelijk daagt ze de inkomende studenten uit om "origineel te zijn en ergens in te geloven". Na alles wat ze zegt, en ze citeert Oscar Wilde, "Wees jezelf. Alle anderen zijn bezet.

Net zo belangrijk als de aanmeldingsportfolio is de vraag of de betreffende modeopleiding wel bij de student past en of voor hem of haar wel een toekomst in de mode is weggelegd. Immers, de wereld verandert snel en het effect op de mode is duidelijk. Echter, Susanna gelooft dat met iedere verandering een kans is voor studenten. Ze zegt: "de verbreding van de markt en nieuwe specialismes die ontstaan met de veranderende sociale regels die elke dag worden overtreden. Uniseks kleding is een voorbeeld, samen met duurzame en ethische praktijken die steeds belangrijker worden voor de consument."

Met elke verandering ontstaat een nieuwe mogelijkheid. Een opleiding is bedoeld om studenten voor te bereiden op nieuwe kansen - om klaar te zijn, te innoveren en uit te voeren. Susanna vat het samen: "Kies een school of programma dat zich aanpast aan jouw waarden en doelen, en die een veilige ruimte biedt om te leren en fouten te maken.”