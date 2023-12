Aantal elektronische betalingen bereikt hoogtepunt op zaterdag voor kerst

Nog nooit eerder werd er zo veel digitaal aan de winkelkassa’s betaald, meldt het NOS naar aanleiding van onderzoek van Betaalvereniging Nederland. Afgelopen zaterdag, de dag voor kerstavond, werd er 25 miljoen keer gepind ter waarde van 809 miljoen euro. Een ‘recordaantal’.

De piek in digitale betalingen was zaterdagmiddag om kwart over twee. Per seconde werden er ruim duizend pinbetalingen gedaan.

Vooral jongvolwassenen (tussen de 18 en 24 jaar) betalen met hun pinpas, wearables of mobiele telefoon. Ruim een kwart van deze groep betaalt liever met de ‘Digital Wallet’ van hun mobiele telefoon. Naarmate Nederlanders ouder worden neemt dit af, blijkt uit eerder onderzoek van Manhattan Associate.

Contant geld wordt steeds minder geaccepteerd. Expert bij De Nederlandsche Bank, Esther van den Kommer, deelde op NPO Radio 1 dat het belangrijk is te waken voor kwetsbare klantengroepen. Bijvoorbeeld mensen die digitaal analfabeet zijn. “Kwetsbare klantengroepen moeten kunnen blijven betalen,” aldus van den Kommer.

Ondanks de stijgende hoeveelheid digitale betalingen blijft contant geld een geliefd betaalmiddel. Uit onderzoek blijkt dat 26 procent van de Nederlandse consumenten dit als favoriete betaalmiddel kiest. Ook het weekend voor kerst draaiden de geldautomaten overuren. Er werd volgens Betaalvereniging Nederland 650.000 keer geld opgenomen, goed voor ongeveer 173 miljoen euro. 3 procent meer dan vorig jaar.