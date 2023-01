Aantal faillissementen in 2022 laag, lichte stijging in december

In 2022 gingen in totaal 2.144 bedrijven failliet, dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat is historisch laag. Alleen in 2021 lag het aantal failliet verklaarde bedrijven nog lager.

In december 2022 werden 261 bedrijven, inclusief eenmanszaken, failliet verklaard, volgens de cijfers van het CBS. Dat zijn er 34 meer dan in november. Hoewel het aantal failliet verklaarde bedrijven, gekeken over het hele jaar, ‘historisch’ laag is, ziet het CBS wel een sterke stijging faillissementen in de handel. In de handel gingen in totaal 428 bedrijven failliet in 2022. Een jaar eerder waren dat 331 bedrijven. Het aantal modebedrijven in deze cijfers, is niet bekend.

In december ging modebedrijf Transfer Fashion Nederland B.V. failliet. Het damesmodelabel Transfer was meer dan dertig jaar actief in de modebranche. Transfer was gevestigd in het World Fashion Centre in Amsterdam en ontwierp kleding voor dames. Op 11 januari werd de oorzaak van het faillissement bekend. Het bedrijf had ‘behoorlijke schade’ opgelopen als de gevolgen van de pandemie. Uit het eerste faillissementsverslag blijkt dat er geen sprake is van een doorstart.