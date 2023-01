Oorzaak faillissement Transfer Fashion Nederland B.V. bekend, maakt geen doorstart

Transfer Fashion Nederland B.V. ging failliet door ‘behoorlijke schade’ aan de markt die werd veroorzaakt door de gevolgen van de pandemie. Dat meldt de bestuurder van het bedrijf, zo blijkt uit het eerste faillissementsverslag.

“Daarnaast zouden enkele mislukte producties al eerder een negatieve invloed op het bedrijf hebben gehad”, schrijft de curator. Er wordt nog zelfstandig onderzoek door de curator naar de oorzaken van de faillietverklaring gedaan.

Verder blijkt uit het faillissementsverslag dat er geen doorstart voor het bedrijf op de planning staat. Transfer Fashion Nederland B.V. werd op 6 december 2022 failliet verklaard. Advocatenbureau Jones Day bevestigde destijds dat het gaat om de faillietverklaring van damesmodelabel Transfer.

Het damesmodelabel was meer dan dertig jaar actief in de modebranche en was gevestigd in het World Fashion Centre in Amsterdam. Het ontwierp kleding voor dames. De kledingstukken bestonden voornamelijk uit natuurlijke stoffen, zoals satijn, wol, mohair, katoen en tencel. Het modelabel voegde wekelijks nieuwe items aan haar collectie toe door de constante aanvoer van maandcollecties.