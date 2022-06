Aantal faillissementen weer hoger in mei, niveau blijft fluctueren

In mei liep het aantal faillissementen in Nederland weer iets op. Uit cijfers van het CBS blijkt dat er 71 meer bedrijven failliet verklaard dan in de maand april.

De meeste faillissementen vonden plaats in de handel. Daar werden 43 bedrijven failliet verklaard, negentien meer dan een maand eerder. Het CBS benadrukt dat de handel ook verreweg de meeste bedrijven kent; relatief gezien gingen er meer bedrijven failliet in de sector vervoer en opslag.

Het aantal faillissementen gaat de afgelopen maanden flink op en neer: stijgingen en dalingen volgen elkaar bijna maandelijks op. Over het algemeen blijft het aantal faillissementen maandelijks onder de tweehonderd, ruim onder het niveau van voor de coronapandemie, toen het maandelijks aantal rond de driehonderd zweefde.