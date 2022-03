Aantal Nederlandse vrouwelijke ondernemers in tien jaar tijd gestegen met 62 procent

Nederland heeft er in een kleine tien jaar tijd veel meer vrouwelijke ondernemers bijgekregen, zo blijkt uit cijfers van de Kamer van Koophandel. Door een toename van 62 procent komt het aantal uit op 715.383 vrouwelijke ondernemers, aldus de KVK in een persbericht.

Het aandeel van vrouwen op het totaal aantal ondernemers stijgt echter minder hard. In 2013 maakte vrouwelijke ondernemers nog 34 procent van het totaal uit, in 2022 was dit 37 procent. De KVK stelt ook diverse veronderstellingen aan de kaak. Zo blijkt uit de data van de Kamer van Koophandel niet dat vrouwen meer parttime gaan ondernemen als ze kinderen krijgen. Er zijn over de gehele linie wel iets meer vrouwen dan mannen die parttime ondernemen, namelijk 10 procent, maar er is geen duidelijke stijging te zien vanaf dertig jaar, aldus het bericht.

KVK gaat ook in op de conclusie van een recent ABN Amro-onderzoek waarin werd gesteld dat vrouwen vaker en sneller stoppen met hun onderneming. De verhouding stoppers tussen honderd starters tussen mannen en vrouwen geeft door de tijd heen een vrijwel identiek beeld te zien. Gemiddeld stoppen zelfs meer mannen dan vrouwen, aldus de KVK.