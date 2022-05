Abercrombie & Fitch Co. behaalt omzetplus van 4 procent in eerste kwartaal

Abercrombie & Fitch Co. behaalde in het eerste kwartaal van het huidige boekjaar een omzet van 813 miljoen dollar dankzij een stijging van 4 procent, zo blijkt uit het kwartaalverslag. Omgerekend komt de omzet neer op 757 miljoen euro.

In het kwartaal kwam het operationeel resultaat neer op 10 miljoen dollar, 9,3 miljoen euro. Abercrombie & Fitch Co. is het moederbedrijf van zowel het merk Abercrombie als het merk Hollister. In het kwartaal was bij Abercrombie een toename van 13 procent te zien en bij Hollister juist een daling van 3 procent. Hollister blijft echter het merk dat de meeste omzet heeft gegenereerd voor de groep gedurende de periode.

Verdeeld over de diverse regio’s waarin de modegroep aanwezig is, werd de meeste omzet behaald in thuisland de Verenigde Staten. De omzet kwam daar neer op 585 miljoen dollar (544 miljoen euro) dankzij een stijging jaar op jaar van 6 procent. In de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) ging de omzet in het kwartaal met 3 procent omhoog en landde de omzet daardoor op 163 miljoen dollar (151,8 miljoen euro). In de Apac-regio (Asia Pacific) was er echter een grote daling jaar op jaar te zien, namelijk 35 procent. De regio had gedurende de periode te maken met diverse coronagerelateerde lockdowns.