Abercrombie & Fitch voorspelt meevaller in vierde kwartaal

Het lijkt erop dat Abercrombie & Fitch Co. in het vierde kwartaal van boekjaar 2020 een meevaller krijgt. Het bedrijf verwacht een omzetdaling van vijf tot maximaal zeven procent, minder dan de eerder verwachte daling van vijf tot tien procent, zo is in een persbericht te lezen. De winst van het bedrijf stijgt waarschijnlijk met 1,3 procent, waar aanvankelijk een platte winstcurve werd voorspeld.

De lagere omzetdaling is volgens het bedrijf te danken aan de positieve prestaties van de online kanalen van Abercrombie & Fitch, die de winkelsluitingen en de gelimiteerde capaciteiten van de winkels wegens Covid-19 enigszins compenseren. De groeiende winst heeft te maken met minder hoge en brede afprijzingen, zo staat in het persbericht.

Fran Horowitz, CEO van Abercrombie & Fitch, zegt in het persbericht: “Ik ben trots op onze prestaties van het afgelopen kwartaal, inclusief de piekverkoopperiode. (...) De komende tijd zullen we gefocust blijven op het houden van controle waar dat kan, inclusief een strak beheer van voorraden en uitgaven.”

Onder Abercombie & Fitch Co. vallen de merken Abercrombie & Fitch, Hollister en Abercrombie Kids. Deze merken hebben gezamenlijk 760 winkels wereldwijd in Noord-Amerika, Europa, Azië en het Midden-Oosten, evenals eigen webshops.