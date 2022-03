ABN Amro stelt sectorprognose Nederlandse retail weer naar beneden bij

ABN Amro wordt steeds minder optimistisch over het perspectief voor de Nederlandse retail in het komende jaar. In september voorspelde de bank nog in de periodieke sectorprognose dat de retail met een groei van 1,5 procent weer terug zou komen op het niveau van voor corona. In februari werd er nog van 1 procent groei gesproken. Inmiddels is de voorspelde volumegroei omlaag gebracht tot 0,5 procent, zo blijkt uit een bericht van ABN.

Een belangrijke oorzaak voor deze aanpassing zijn de aanhoudende prijsstijgingen. Zo krijgen Nederlandse retailers naar verwachting te maken met een hogere energierekening, en wordt ook de inkoop duurder, omdat leveranciers hun energiekosten voor een deel aan retailers doorberekenen. Hetzelfde geldt voor de kosten van grondstoffen, verpakkingen en transport.

Retailers kunnen die kosten op hun beurt natuurlijk doorberekenen aan de consument, maar dat is in twee opzichten spannend. De vraag is enerzijds hoeveel prijsstijging klanten zullen accepteren nu de koopkracht vermindert, en anderzijds wat de concurrentie zal doen. Mogelijk moeten winkeliers genoegen nemen met minder marge - en niet elke retailer kan zich dat sinds de coronacrisis veroorloven.

Een positieve noot: op dit moment is er nog sprake van ‘inhaalvraag’ in de nasleep van de pandemie, observeert ABN Amro. Deze kan voorlopig enige compensatie bieden voor de stijgende kosten.