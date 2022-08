ABN Amro: ‘Sterke groei in tweede kwartaal, maar recessie einde jaar niet te vermijden’

In het tweede kwartaal van 2022 is de Nederlandse economie gegroeid met 2,6 procent. Dat is sterker dan verwacht, aldus economen van ABN Amro. De groei wordt de komende kwartalen echter weer wat gedrukt door inflatie, de stijgende energieprijzen en mogelijke gastekorten. Aan het einde van het jaar krijgt Nederland volgens de economen vrijwel zeker te maken met een lichte recessie.

De Nederlandse economie groeide in het tweede kwartaal sterker dan die van onder meer Duitsland, Frankrijk en Italië. Het herstel van de pandemie ging hier relatief voorspoedig. Zogenaamde ‘aanbodschokken’ als stijgende energieprijzen en energietekorten zorgen ervoor dat de groei dit najaar weer zal teruglopen. De inflatie is hoog, er is sprake van koopkrachtverlies, en het ondernemers- en consumentenvertrouwen is laag.

Op basis daarvan verwacht de bank een recessie aan het einde van het jaar, die doorloopt tot in het begin van 2023. Voor heel 2022 wordt een economische groei van 4,7 procent voorspeld. In 2023 zal dat naar verwachting 0,5 procent zijn. Ook elders in de wereld zal de economische groei afnemen.

Evengoed staat de Nederlandse economie er ten opzichte van andere Europese economieën relatief goed voor, stellen de economen. Dat is te danken aan onder meer de huidige economische activiteit, de krappe arbeidsmarkt en de naar verhouding goede financiële positie van huishoudens.