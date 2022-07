ABN Amro voorziet meer faillissementen in retail: "Problemen stapelen zich op"

ABN Amro voorziet in een nieuwe prognose voor de handel een stijgend aantal faillissementen in de retailsector. De bank verwacht dat het aantal faillissementen in de loop van 2022 en 2023 verder toeneemt. "Problemen stapelen zich op," aldus de bank.

ABN Amro doelt hiermee op de dalende koopkracht, gestegen inkoopkosten, toenemende rentetarieven en een hoge schuld aan de fiscus. Vanaf 1 oktober moet de belastingschuld die is opgebouwd tijdens de coronapandemie worden afbetaald in zeven jaar tijd. Ook zijn het personeelstekort en het gebrek aan producten en materialen grote belemmeringen in de retail.

"Hoewel er talrijke onzekerheden zijn en het daarom erg lastig is om precieze ramingen af te geven, is het duidelijk dat een aantal sectoren later dit jaar grote economische schokken te verwerken krijgt. Het risico op faillissementen neemt hierdoor toe," aldus Albert Jan Swart, sector econoom industrie en transport & logistiek bij ABN Amro, in het bericht. Naast de retail verwacht de bank moeilijkheden bij de industrie, leisure, food en bouw in de tweede helft van 2022.