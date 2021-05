Abn Amro: ‘Winkelvastgoed onder druk, aantal kledingwinkels nam af met 10,4 procent’

De waarde van winkelvastgoed staat onder druk, zo staat in het onderzoek van Abn Amro over de stand van retailvastgoed. In 2020 namen de investeringen in nieuwe winkels toe met 14,9 procent, terwijl de leegstand van winkels ook steeg. De verwachting voor het winkelvastgoed is dan ook negatief.

De waarde van het winkelvastgoed daalde in 2020 met 5,7 procent en bleef daarmee achter bij de waardeontwikkeling van andere vastgoed-types, zoals kantoren en logistiek vastgoed, zo staat in het onderzoek van de bank. De waardeontwikkeling van winkelvastgoed staat al langer onder druk door de opkomst van de e-commerce. De gedwongen winkelsluiting door het coronavirus kwam hier vorig jaar nog eens bovenop.

Kledingwinkels staan, zowel landelijk als in de binnensteden, in de top 5 van grootste branches. Echter nam het aantal winkels tussen 2015 en 2021 landelijk af met 10,4 procent en in de binnensteden met 9,6 procent, meldt de bank in het onderzoeksrapport.

Naar verwachting zal het winkelvastgoed de komende maanden minder waard worden. De oorzaak hiervan: de economische ontwikkelingen, de achterblijvende consumptie en de groei van online winkelen, zo is te lezen. Bovendien daalden de prijzen waartegen winkels verkocht worden in 2020 met 11,5 procent in vergelijking met een jaar daarvoor.

De leegstand van winkels in 2020 bleef echter maar beperkt, staat in onderzoeksrapport. Dit komt door de steunmaatregelen van de overheid. Hierdoor bleef het aantal faillisementen beperkt. Er zullen wel meer faillisementen verwacht worden zodra de overheidssteun wordt afgebouwd. De toenemende leegstand heeft nog geen invloed op afname van nieuwbouw. Zo werd er in 2020 juist 14,9 procent (in totaal 107 miljoen euro) meer geïnvesteerd in aanbouw van nieuwe winkels dan in 2019.