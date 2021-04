About You behaalt voor het eerst een netto-omzet van meer dan 1 miljard euro

Dan Fox Apparel, Kampagne Frühjahr/Sommer 2021 (Foto: About You)

About You maakte op woensdag 14 april 2021 de resultaten voor het boekjaar 2020/2021 bekend. Het modeplatform is onderdeel van Otto Group en behaalde een netto-omzet van meer dan 1 miljard euro.

About You kreeg te maken met een algemene daling op de Europese modemarkt door de gevolgen van het coronavirus, maar breidde uit naar 13 nieuwe markten. Deze veranderingen bij het bedrijf resulteerde in een netto-omzet van meer dan 1 miljard euro. Het bedrijf sluit het jaar af met een jaar-op-jaar van 57 procent stijging van de netto-omzet tot 1,17 miljard euro. In 2019-2020 was de netto-omzet 743 miljoen euro.

Tarek Müller, medeoprichter, in het jaarverslag: “We zijn erg trots op wat we hebben bereikt. We trotseerden de inzinking van de algemene markt, lanceerden in 13 markten en slaagden erin om voor het eerst in het vierde kwartaal winstgevend te zijn op groepsniveau. Dit toont de enorme potentie van ons bedrijfsmodel aan die consequent een sterke groei heeft opgeleverd sinds onze lancering in 2014 met de netto-omzetgroep, CAGR, van meer dan 90 procent. Onze missie is om het beste digitale modeplatform te bouwen voor de Y- en Z-generatie. Onze sterke resultaten voor 2020/2021 onderstrepen hoe ver we al op dit pad zijn gekomen.”

About You is actief in 23 Europese markten en heeft maandelijks meer dan 30 miljoen unieke, actieve gebruikers in het jaar 2020-2021, zo staat in het jaarverslag. Het modeplatform investeerde geschat zo’n 400 miljard euro in totaal en voor de online mode 75 miljard euro in de Europese modemarkt.

About You blijft zich focussen op duurzaamheid

Het digitale modeplatform bleef, naar eigen zeggen, in het jaar 2020-2021 aandacht besteden aan duurzaamheid. Dit zou een sleutelelement in de missie van het bedrijf zijn om de maatschappelijke verantwoordelijkheid na te komen. Zo heeft About You dit jaar zijn eerste Responsibility Report uitgebracht. Hierin wordt de substantiële vooruitgang benadrukt door de lancering van About You Second Love- het platform dat tweedehandse mode-artikelen aanbiedt om duurzame en milieuvriendelijke producten aan te moedigen. Daarnaast werd About You in oktober 2020 CO2-neutraal.

Tarek Müller, medeoprichter, in het jaarverslag: “De lancering van Second Love was een spannende mijlpaal op onze weg naar het stimuleren van een circulaire economie door een van de grootste platforms voor tweedehandse mode in Europa te worden. Gecombineerd met een groeiend aandeel duurzame mode op de webshop, geven we onze klanten steeds duurzamere, verantwoorde keuzes, waardoor we een verschil maken voor onze planeet.”