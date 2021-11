About You brengt B2B-activiteiten onder bij nieuw merk Scayle

Sinds 2018 biedt online retailplatform About You specifieke services aan voor andere bedrijven in de e-commercesector, waaronder bedrijfssoftware, marketingtools en logistieke diensten. Deze services worden nu ondergebracht bij een apart bedrijf met de naam Scayle, zo kondigt About You aan in een persbericht.

“Veel merken weten al hoe belangrijk het is om hun direct-to-consumer-activiteiten uit te breiden. En ze weten ook wat er nodig is om klanten direct te bereiken, hogere marges te realiseren en volledige controle te krijgen over hun merk. Als het gaat om de uitvoering van hun plannen worden ze echter vaak beperkt omdat systemen en processen niet schaalbaar zijn,” aldus Tarek Müller uit, mede-oprichter en co-CEO van About You Holding SE. De producten van Scayle moeten dat veranderen.

“De lancering van Scayle reflecteert de toewijding van About You aan het verder uitbreiden van haar B2B-activiteiten en het ondersteunen van andere bedrijven in het opschalen van hun D2C-activiteiten,” zo is in het persbericht te lezen. De services, die bedoeld zijn om directe transacties tussen klanten en bedrijven te versoepelen, kunnen door welk bedrijf dan ook worden benut. Ook is maatwerk mogelijk, onderstreept About You.