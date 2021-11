About You verdubbelt verlies in tweede kwartaal

About You Holding SE heeft in het tweede kwartaal van het huidige boekjaar een omzetgroei van 53 procent weten te realiseren. Ondanks deze enorme groei, is het netto resultaat achteruitgegaan. Het verlies is namelijk meer dan verdubbeld tot een bedrag van 35 miljoen euro, zo blijkt uit het kwartaalverslag.

Het tweede kwartaal betekent een omzet van 395,6 miljoen euro voor de e-tailer. Wanneer gekeken wordt naar het eerste halfjaar van het huidige boekjaar, komt de omzet neer op 817,7 miljoen euro dankzij een stijging van 59,4 procent. Waar in het tweede kwartaal het verlies verdubbelde, is een gelijke ontwikkeling ook in het eerste halfjaar te zien. Zo nam het verlies toe van 29,5 miljoen euro naar een bedrag van 58,5 miljoen euro, zo blijkt uit het verslag.

About You Holding SE bevestigt in het kwartaalverslag wel de verwachting voor het gehele boekjaar. Zo verwacht het bedrijf dat de omzet tussen de 1,72 en 1,77 miljard euro uitkomt dankzij een groei tussen de 48 en 52 procent. Daarnaast komt het aangepaste ebitda waarschijnlijk uit rond een verlies van 70 miljoen euro.