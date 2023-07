ACBC: CEO Gio Giacobbe over groei en uitbreiding van het duurzame bedrijf

De duurzame onderneming ACBC, in 2017 opgericht door Gio Giacobbe en Edoard Iannuzzi, heeft als doel om "de industrie te transformeren met groene innovaties". Concreet biedt het bedrijf ondersteuning bij het verminderen van de CO2-uitstoot voor labels en bedrijven in de modesector, terwijl het duurzame materialen promoot met hun gelijknamige verantwoorde sneakermerk. Tot nu toe hebben ze samengewerkt met meer dan 50 merken, waaronder bekende namen als Missoni, Pink en MSGM. In het boekjaar 2022 heeft het bedrijf zijn EBITDA met 132% verhoogd in vergelijking met het jaar daarvoor. Tot 2026 voorziet het een groei tot 10 miljoen euro in EBITDA. Daarnaast richt het bedrijf zich nu ook op Franse en Amerikaanse markten, met als doel om ook buiten de Italiaanse markt een pionier op het gebied van duurzaamheid te zijn. Ter gelegenheid van het succes en de uitbreiding heeft het bedrijf onlangs een nieuwe communicatie-, media- en PR-afdeling geopend. In dit interview geeft CEO Gio Giacobbe inzicht in de ontwikkeling van het bedrijf in de afgelopen jaren en deelt hij een ambitieuze visie op de toekomst van duurzaamheid."

## Wat was de oorspronkelijke motivatie voor het oprichten van ACBC?

ACBC staat voor Anything Can Be Changed. Ons doel is om tegen 2027 minstens 1% van de schoenenmarkt duurzamer te maken. De waarde van deze markt zal de komende vier jaar namelijk oplopen tot 530 miljard dollar.

Het label werd in november 2017 opgericht met een "mindset van 2030". Hoe heeft ACBC zich sindsdien ontwikkeld?

Toen we in november 2017 begonnen, was het concept van duurzaamheid slechts een verre gedachte of een soort marketingidee. We herinneren ons nog dat we met andere bedrijven de verantwoordelijkheid van ieder van ons voor onze impact op het milieu bespraken en als feedback een duidelijk "we zullen zien... of misschien in de toekomst" kregen. Ons doel vanaf het begin was om een projectie te hebben voor het jaar 2030 waarin duurzaamheid een pijler wordt voor elk bedrijf, en dus hebben we onze visie gedeeld met alle mode-, luxe- en sportmerken waarmee we in contact kwamen. Onze geschiedenis laat ons zien dat we gelijk hadden.... Hoewel we pas in 2023 zijn, zien we dat duurzaamheid nu een officieel handelsartikel is en we zijn er trots op dat ACBC een belangrijke rol speelt in deze visie op internationaal niveau.

Wat is de rol van onderzoek en ontwikkeling en CO2-voetafdrukanalyse bij het verschuiven van de huidige bedrijfsmodellen naar duurzamere modellen?

ACBC gelooft in een analytische benadering van duurzaamheid om niets over te laten aan persoonlijke aannames of interpretaties. Met de Overeenkomst van Parijs om de CO2-voetafdruk tegen 2030 te verminderen, is duurzaamheid een echt internationaal doel geworden om te bereiken. ACBC gebruikt het GreenHouse Gas Protocol om de CO2-voetafdruk te berekenen voor elk product of project dat we samen met merken of bedrijven uitvoeren. Als er een specifieke behoefte is, onderwerpen we het product ook aan een levenscyclusanalyse (LCA). Onderzoek en ontwikkeling vormen de kern van ACBC - we hebben zelfs verschillende patenten gelanceerd, zoals FreeBio, een alternatief voor dierlijk leer met een gecertificeerde verantwoorde materiaalinput tot 70%, en BeyondPlastic, een plastic alternatief dat 100% biobased is. We hebben ook de eerste en tot nu toe enige 100% biologisch afbreekbare hak voor damesschoenen gelanceerd.

ACBC heeft het boekjaar 2022 afgesloten met een omzetstijging van 132% j-o-j. Wat zijn de belangrijkste factoren die deze groei mogelijk hebben gemaakt?

Een van de belangrijkste factoren is B2B-consultancy voor bedrijven (we hebben momenteel 56 partnerschappen) in de modesector. De consultancy omvat diensten zoals het omzetten van standaardproducten in meer verantwoorde producten, het verkleinen van de ecologische voetafdruk en het upgraden van oude voorraden. De tweede factor betreft echter de B2C-sector, in de vorm van het milieuvriendelijke schoenenmerk ACBC.

ACBC Sneaker Credits: ACBC, met dank aan het merk

ACBC is ook van plan om de Franse en Amerikaanse markt te betreden. Wat hoop je te bereiken in deze nieuwe markten tegen het einde van het volgende boekjaar?

Tegen het einde van 2024 zullen we zeker een kantoor openen in Frankrijk en een in de Verenigde Staten. Onze missie is om die ene procent van de wereldwijde schoenenmarkt te transformeren. Wat we in Italië voor meer dan 56 merken hebben gedaan, willen we ook in andere landen bereiken. We werken al samen met Franse en Amerikaanse merken aan projecten die in januari 2024 het licht zullen zien... Je zult in de toekomst geweldige samenwerkingen zien met steeds meer internationale merken!

ACBC biedt niet alleen concrete ondersteuning aan derden bij het verminderen van CO2, maar produceert ook haar eigen schoenen van alternatief leer. Waarin verschilt FreeBio, het gepatenteerde leeralternatief van ACBC, van andere leeralternatieven op de markt?

Allereerst willen we zeggen dat ACBC niets tegen dierlijk leer heeft zolang het afkomstig is van een gecertificeerde toeleveringsketen en strikt plantaardig gelooid is. ACBC's FreeBio™ is een reeks alternatieve leertechnologieën met verantwoorde ingrediënten afkomstig van gerecyclede polymeren, biogebaseerde en minerale vulstoffen. Alle producten in de FreeBio™ familie zijn vrij van dierlijke ingrediënten. In het fabricageproces worden verantwoorde materialen gecombineerd met een PU-bindmiddel om de prestaties en vooral de duurzaamheid te garanderen.

ACBC's portfolio omvat voornamelijk bekende mode- en accessoiremerken. Bent u geïnteresseerd om ook in andere sectoren actief te worden?

Ja, we zijn geïnteresseerd in de voedsel- en horecabranche.

Een blik in de toekomst: Hoe ziet ACBC eruit?

ACBC wil 1% van de wereldwijde schoenenindustrie veranderen en stap voor stap duurzamer maken. Niets zal ons tegenhouden. Ben jij klaar om de wereld te veranderen?

Gio Giacobbe, CEO van ACBC Credits: ACBC, met dank aan het merk