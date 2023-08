Ace & Tate blijft rode cijfers schrijven in boekjaar 2022

Het verlies van Nederlands brillenmerk Ace & Tate loopt op. Het brillenmerk noteert een verlies van 11 miljoen euro in boekjaar 2022, zo blijkt uit een jaarverslag, volgens Quote. In 2021 noteerde het bedrijf nog een verlies van 7,7 miljoen euro. De omzet van Ace & Tate groeide in 2022 daarentegen met 12,5 miljoen euro naar 55,5 miljoen euro in 2022.

Dat het bedrijf dieper in de rode cijfers duikt, schrijft Ace & Tate toe aan de stijgende salarissen. Dat is niet gek, want het brillenmerk opende meer winkels, waarvoor het 74 extra medewerkers in dienst nam. Bovendien is het verschil in het verlies te verklaren door de coronacrisis, toen winkels tijdelijk verplicht dicht moesten blijven. Hulpkrachten konden thuisblijven en voor het vaste team stond de overheid paraat. Ace & Tate ontving daarvoor 3,8 miljoen euro aan NOW-steun, aldus Quote.

De rode cijfers maken dat Ace & Tate nadenkt over kostenbesparingen. Dit in de vorm van besparingen op het hoofdkantoor, het reduceren van de marketingkosten en het verminderen van de loonkosten door afscheid te nemen van personeelsleden. Het vragen om huurkortingen en het pauzeren van winkelopeningen staan bovendien als mogelijkheid op het lijstje.

Hoewel het resultaat onderaan de streep niet positief is, ligt het wel in lijn met de verwachtingen, aangezien Ace & Tate ervoor kiest te investeren in groei en internationale expansie, schrijft Quote. Het management stelt de koers van het bedrijf dan ook bij en focust zich vanaf nu op de winstgevende groei in plaats van het groeitempo. “Dit positioneert het bedrijf beter om zijn groei (intern) te financieren. Investeringen in marketing, kosten van het hoofdkantoor en uitbreiding van de detailhandel zijn geëvalueerd en meer gericht op het creëren van rendement zonder een negatief effect op de groei te hebben”, aldus het brillenmerk, volgens Quote.