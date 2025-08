Achter de schermen bij de B2B van LolaLiza: Yves Rasschaert onthult 'Smart Fashion' en de wholesalestrategie

LolaLiza verovert gestaag terrein in de wholesale met een model dat snelheid, flexibiliteit en retailkennis combineert. Het Belgische merk, bekend om zijn toegankelijke damesmode en kleurrijke, draagbare collecties, heeft stilletjes een strategie opgebouwd die aansluit op de behoeften van de moderne retailmarkt.

In een interview met FashionUnited geeft Yves Rasschaert, hoofd Wholesale bij LolaLiza met meer dan twintig jaar ervaring, een blik achter de schermen bij de ontwikkeling van een next-generation wholesalemodel, afgestemd op de realiteit van de hedendaagse modemarkt.

Internationale ervaring met een lokale missie

De carrière van Yves Rasschaert in de mode-industrie begon in de detailhandel, waarna hij doorgroeide naar commerciële en salesmanagementfuncties bij diverse internationale modebedrijven. Door de jaren heen deed hij uitgebreide ervaring op in regionale en Europese markten, gaf hij leiding aan teams en stuurde hij groeistrategieën aan, van lokale filialen tot internationale hoofdkantoren. Bijna tweeënhalf jaar geleden bracht hij deze rijke ervaring mee naar LolaLiza, met een duidelijke missie: de wholesaledivisie van het merk uitrollen en versterken buiten de Belgische landsgrenzen.

Wat Rasschaert aantrof, was een bedrijf dat klaar was om te groeien. 'Het is een dynamische rol met een start-upmentaliteit', zegt hij. 'Samen met Joachim Rubin, CEO, en Katrien Uvin, onze inkoopmanager voor wholesale, hebben we de strategie van A tot Z opgebouwd. Die flexibiliteit stelde ons in staat om iets te creëren dat inspeelt op de behoeften van de huidige markt, in plaats van vast te houden aan verouderde modellen.'

Een reactief en retail-geïnspireerd model

Centraal in LolaLiza’s visie op wholesale staat een concept dat Rasschaert 'Smart Fashion' noemt. In plaats van zich maanden vooraf vast te leggen op grote langetermijnbestellingen, werkt LolaLiza met een verkorte kalender en een vraaggestuurd ontwerp. 'Tachtig procent van de collectie wordt pas twee maanden voor levering afgerond', legt hij uit. 'We produceren ongeveer zeventig procent van onze collecties in Europa, waardoor we snel kunnen schakelen en overtollige voorraden of afprijzingen vermijden.'

Deze aanpak sluit aan bij de snelle en flexibele werking van de huidige retail, maar wordt zelden toegepast in de wholesale. Met Smart Fashion biedt LolaLiza hetzelfde reactievermogen aan haar B2B-partners. 'De planning is gebaseerd op realtime verkopen. Dit stelt ons in staat om optimale voorraadniveaus aan te houden en te reageren op werkelijke vraag in plaats van op voorspellingen. Het is een manier om risico's te beperken, marges te beschermen en een betere cashflow te bevorderen, aspecten waar retailers vandaag de dag vanzelfsprekend op focussen.' Het verantwoordelijke team werkt semi-onafhankelijk binnen het retailbedrijf.

Mee evolueren met de markt

De uitrol van het wholesaleprogramma van LolaLiza, onderdeel van wat het bedrijf 'Wholesale 2.0' noemt, verliep in weloverwogen stappen. 'In de eerste fase richtten we ons op het testen van voorraad binnen het seizoen via Fashion Cloud, zodat partners met minimaal risico konden kennismaken met onze collecties', aldus Rasschaert. In de tweede fase introduceerde het team pre-orders bij geselecteerde partners, met levertijden van slechts acht tot tien weken. 'Dat sluit aan op het ritme dat we hanteren voor onze eigen winkels en biedt partners de flexibiliteit die ze nodig hebben in een voortdurend veranderende markt.' De derde fase richt zich op expansie in de Nederlandse en Duitse markt.

Van daaruit zette LolaLiza in op diepgaandere samenwerkingen met retailers. Merkcorners, gebaseerd op herbevoorrading in plaats van grote voorraden, zijn inmiddels geïnstalleerd in diverse partnerwinkels. Met ongeveer 1.300 modellen per seizoen en een maatbereik van 34 tot 50 is de LolaLiza-collectie ontworpen om een breed scala aan partners te bedienen. 'We hebben een assortiment ontwikkeld dat in balans is qua prijs, trendniveau en veelzijdigheid', legt hij uit. 'Boetieks kunnen starten met kleine hoeveelheden en snel bijbestellen, terwijl grotere spelers profiteren van een op maat gemaakte planning en zelfs shop-in-shopstrategieën, inclusief KPI-gebaseerde opvolging.'

Strategische partnerships voor internationale groei

Hoewel de retailaanwezigheid van LolaLiza voorlopig geconcentreerd blijft in België, Luxemburg en Noord-Frankrijk, zijn de wholesaleambities duidelijk internationaal gericht. 'We focussen ons momenteel op Nederland en Duitsland, Frankrijk is de volgende stap. Fashion Cloud ondersteunt onze internationale ontwikkeling, maar het zijn de lokale relaties die echt het verschil maken.' Een van die partnerships is die met Bob van Lingen, voormalig belangrijke franchisenemer van Esprit in Nederland. Nadat hij zijn locaties transformeerde tot het multimerkenconcept COTTA, werd LolaLiza er hoofdmerkpartner. 'We werken samen aan het assortiment, de etalages en marketing, en de resultaten spreken voor zich', benadrukt Rasschaert.

De productontwikkeling evolueert mee met de vraag. Blouses met kant, pailletten en haakwerkdetails blijven ook in herfst-winter 2025 centraal staan. De knitwear categorie groeit met luxere garens, en donkere denimstukken, zoals jurken en mouwloze vesten, blijven goed presteren. LolaLiza bereidt ook een trendy activewearcapsule voor en test accessoires in het wholesalekanaal. Ook de ‘Exclusive’-lijn, speciaal ontworpen voor partnerboetieks, wint aan belangstelling.

LolaLiza blijft actief samenwerken met boetieks en multimerkenretailers in heel Europa. Retailers die geïnteresseerd zijn in een samenwerking met LolaLiza kunnen contact opnemen met het team via wholesale@lolaliza.com, rechtstreeks contact opnemen met Yves Rasschaert via yves.rasschaert@lolaliza.com of de website van LolaLiza bezoeken. Bestellingen kunnen ook geplaatst worden via Fashion Cloud.

