Achter de schermen bij Fabienne Chapot: In de complexe fashion wereld is simplicity key

Hoe zorg je er als groeiend modelabel voor dat je op de juiste plekken kunt blijven investeren en focus houdt op creativiteit? Met een slimme visie op je back-end systemen en een gestroomlijnd proces, leren we na een kijkje achter de schermen bij Fabienne Chapot. Fabienne vierde in 2021 haar 15-jarig jubileum en maakt een enorme groei door, van gemiddeld 40% per jaar. Hoe ze dat aanpakken? In het kort: Scherp en simpel zijn, zodat er geïnvesteerd kan worden in de kanten van het bedrijf die echt waarde toevoegen voor klanten en consumenten.

Een mooie missie voor Jorrit Weekenborg, CFO/COO bij Fabienne Chapot. We spreken Weekenborg (33) op een zonnige middag in het prachtige pand aan de Herengracht, tussen de kleurrijke nieuwe collectie. Over het groeipad dat Fabienne Chapot heeft afgelegd, en het maken van de juiste keuzes. Over investeren en balans houden. En vooral over simplicity in een complexe fashion wereld.

Van corporate carrière naar durven vertrouwen op intuïtie

Weekenborg startte zijn carrière in de fashion wereld zes jaar geleden, toen Fabienne Chapot nog Fab. heette en enkel tassen, portemonnees en schoenen maakte. Na zijn studie Bedrijfskunde en een start bij Unilever, zocht hij een baan waarin hij echt beslissingen kon maken die ertoe doen. Precies op het moment dat Fabienne de stap waagde naar haar eigen kledingmerk en het opzetten van een grote professionele organisatie. Weekenborg zat in de eerste wave van new hires toen Fabienne haar eerste collectie SS17 lanceerde. Een mooie combinatie van intuïtie, geluk en de juiste keuzes durven maken, want een logische stap was het niet. Van de corporate baan bij Unilever naar een startend kledingmerk in Amsterdam.

Weekenborg: “Ik zag de potentie heel erg; in Fabienne als onderneemster, in het merk, in de ideeën en in de mensen die ze al om zich heen had verzameld. Achteraf een hele goede keuze. Nu begin je wat succes te hebben, dus is het een soort van logisch pad, maar dat was het toen niet.”

Carte blanche

Dat Weekenborg bij Fabienne Chapot direct de impact kon maken waar hij naar op zoek was, werd al snel duidelijk. In de begintijd stonden er nog heel weinig systemen. “Het is heel bijzonder om op je 27 e een heldere visie over alle processen en systemen neer te zetten. Waar wil je eigenlijk naartoe? Over time wordt die visie natuurlijk steeds duidelijker.” Ook hier speelt intuïtie weer een grote rol. Je hebt niet direct een visie, maar maakt al wel bepaalde keuzes op gevoel.

Razendsnelle migratie naar slimmere processen met Itsperfect

Een van de eerste beslissingen die Weekenborg in 2018 nam, was de keuze voor een nieuw ERP- pakket. Daarvoor is hij zijn collega Michel Strooij, operations manager, nog steeds dankbaar. “Michel krijgt alle credits voor het aandragen van Itsperfect . Een goede vondst. We hebben heel snel getekend, omdat ik het zo zeker wist. Het tempo is soms zo hoog.”

Met een ‘We’re gonna do this’ mentaliteit, zorgen Strooij en Weekenborg samen met het team van Itsperfect voor een razendsnelle migratie, binnen drie maanden. Daarbij werden zelfs de openstaande orders gemigreerd. Een enorme professionaliseringsslag. “Toen we Itsperfect gingen implementeren hebben we best wat processen veranderd naar het Itsperfect model, omdat we erdoor getriggerd werden. We kwamen erachter dat hoe zij het hebben bedacht eigenlijk slimmer was dan wij het deden. Een goed ERP pakket brengt ook discipline bij.”

De keuze voor Itsperfect voor alle back-end processen legt de basis voor Weekenborg’s visie voor het managen van een fashion bedrijf.

“Het grappige is dat Itsperfect best heeft bijgedragen aan mijn visie voor de achterkant van een bedrijf. Het is een beetje iteratief gegaan. Itsperfect heeft de beste en meest logische manier om een fashion operatie te runnen geïmplementeerd. Ik ben dus een tevreden gebruiker.”

Bild: Jorrit Weekenborg, CFO/COO bij Fabienne Chapot

Houd het simpel waar het kan

Dat de fashion branche enorm complex is, kan Weekenborg als geen ander beamen. “Je hebt een ontzettend mooie en grote collectie. Met heel veel verschillende stoffen, kleuren, dessins, prints, ontzettend complex. En drie verkoopkanalen: E-commerce, eigen retail en wholesale. Duizenden consumenten en duizend plus retailers. Dus er zit al heel veel complexiteit in het systeem. Je hebt 250 pieces in je collectie, keer zoveel maten, keer twee collecties per jaar, keer 5 drops.”

Weekenborg heeft dan ook een duidelijke strategie: “Houd het simpel waar het kan. Voor mij betekent het dat je heel goed moet nadenken over wat voor systemen je aanschaft, want je kan het heel gek maken.”

Investeren waar het verschil wordt gemaakt

Het ‘keeping it simple’ principe voert Weekenborg inmiddels door op veel meer onderdelen in de bedrijfsvoering. Zo is er aan de wholesale kant bewust gekozen voor een beperkt aantal klanttypes. En waar veel kledingmerken met tussencollecties werken, kiest Fabienne Chapot voor twee order seasons, met vijf chapters in de winter en vijf in de zomer.

Weekenborg: “Ik wil Itsperfect het werk laten doen, automatisch. Het moet er gewoon helemaal doorheen vliegen, zonder dat er iemand aan zit. Waarde voegen we toe voor klanten aan de design en development kant om de collectie te maken. En aan de sales en marketing kant door de klant te helpen om de juiste items te selecteren. De rest moet eigenlijk blind door het systeem vloeien. En dan heb je uiteraard mensen die het systeem in de gaten houden, maar daar moet je heel zuinig mee zijn, anders zit je snel met tien man op back-office. Dat is geld dat je niet kunt investeren aan je collectie en aan je klant of consument. En dat is waar het verschil wordt gemaakt.”

De magic touch

Natuurlijk brengt het werken met zoveel creatieve mensen uitdagingen met zich mee. Maar ook daar heeft Weekenborg zijn weg in gevonden. “Het is belangrijk om op de juiste momenten mee te bewegen, en goed uit te leggen waarom we dingen op een bepaalde manier doen. Maar vooral ook door de complexiteit te omarmen waar dat in het bedrijfsbelang is. En te vertrouwen op expertise. We hebben guidelines en gezamenlijke doelen, maar geen regels. Natuurlijk heb je soms verdiepende sessies, bijvoorbeeld over marges, dat is nu een belangrijk onderwerp door de inflatie. Daar duiken we dan met elkaar in. Om te kijken hoe we dit kunnen beïnvloeden, zonder dat je de ‘magic touch’ verliest. Maar op de echt creatieve onderdelen probeer ik geen inbreuk te maken.”

Hetzelfde geldt voor het klantperspectief. “Er zijn op dit moment fashion bedrijven waar echt kundige fashion accountmanagers worden ingeruild voor meer business analisten. Omdat het toch allemaal om doorverkoop en cijfers en data zou gaan. Maar ik geloof dat gewoon niet. Ik denk dat er heel veel retailers, maar ook consumenten in onze winkels geholpen willen worden door iemand die het merk ademt en uitstraalt, de collectie heel goed kent. Daar bouw je zoveel krediet mee op, dat je echt bezig bent met je klant. Dat is een heel complex proces en daar moet je ook niet op bezuinigen. En die ruimte is er ook, door de keuzes die we gemaakt hebben. Juist omdat we kunnen zeggen: Luister, de commerciële afspraken die er zijn, hoe onze orderflow werkt, is allemaal vastgelegd.”

Het klinkt als een behoorlijk doordachte strategie die het merk veel balans brengt, zelfs in de roerige afgelopen twee jaar. Tussen 2016 en nu is de omzet vertienvoudigd, naar meer dan 30 miljoen dit jaar, en van acht werknemers naar een team van 100 collega’s. Met de ambitie om door te groeien en een global brand te worden. Een mooie uitdaging voor het team van Fabienne Chapot. Weekenborg besluit: “Doordat alle processen zijn gestandaardiseerd en geïntegreerd, kan ik de kwalitatieve aandacht hebben voor de plekken die ertoe doen. En ik denk dat dat voor mij als CFO ook wel de sleutel is in deze industrie. Dat je dat echt moet begrijpen, waar die waarde wordt toegevoegd. Voor ons, maar vooral voor onze consumenten en klanten.”