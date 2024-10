ACM: Lyreco Intersafe mag Groenendijk Bedrijfskleding overnemen

De overname van Groenendijk Bedrijfskleding door Lyreco Intersafe is goedgekeurd door de Autoriteit Consument & Markt (ACM). De ACM maakte deze beslissing op 27 september en werd vandaag bekendgemaakt.

Het betekent dat Lyreco Intersafe per 1 januari 2025 officieel de nieuwe eigenaar is van Groenendijk Bedrijfskleding. Volgens de ACM blijft er na de overname nog voldoende concurrentie over, zo is te lezen in het concentratiebesluit.

Groenendijk Bedrijfskleding is een toonaangevende speler in de bedrijfskledingbranche. Het het bedrijf maakte in 2023 een omzet van 55 miljoen euro. De onderneming staat bekend als een voorloper op het gebied van duurzaamheid. Zo werkt Groenendijk Bedrijfskleding al met een digitaal productpaspoort, iets dat volgens de Europese wetgeving pas in 2027 verplicht is. De overname door Lyreco Intersafe komt op een moment dat de aandelen nog geheel in handen zijn van de familie. “Omdat de familie geen voorstander is van erfopvolging, besloten we de aandelen te verkopen”, zo klonk het in een eerder persbericht over de overname.