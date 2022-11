Activa Instabox Nederland en Red Je Pakketje overgenomen door DHL

DHL Parcel heeft een overeenstemming bereikt met de curator van Instabox Netherlands B.V. en Red Je Pakketje B.V. voor de overname van de activa van de bedrijven. Dit houdt een overname van alle pakketkluizen, rolcontainers, computers en sorteermachines in, zo blijkt uit een persbericht. DHL betaalt voor de activa 5,5 miljoen euro.

Naast de overname van de activa is ook de afspraak gemaakt dat DHL zich zal inspannen zoveel mogelijk oud-medewerkers van Instabox Netherlands B.V. en Red Je Pakketje B.V. aan een ‘passende, nieuwe baan’ te helpen. Eerder bleek al dat ruim duizend mensen bij de twee bedrijven werkzaam waren.

Instabox heeft ruim duizend pakketkluizen verspreid over Nederland. Ook een deel van de kluizen die tot het bedrijf behoorden waren nog niet geplaatst. Dit zal DHL de komende tijd doen. “Door de overname van de pakketkluizen van Instabox zal het totale netwerk van bemande en onbemande servicepunten voor het ophalen en wegbrengen van pakketten toenemen tot meer dan 5.000,” aldus het persbericht. Voor de oud-werknemers van de twee failliete bedrijven wordt een mobiliteitscentrum ingericht en er zullen op diverse plaatsen in Nederland voorlichtingsdagen georganiseerd worden voor ze.

DHL neemt activa failliete Instabox Nederland en Red Je Pakketje over

“Ik ben erg blij dat we binnen twee weken nadat het faillissement is uitgesproken, overeenstemming hebben bereikt met DHL Parcel over de verkoop van vrijwel alle activa van Instabox Nederland en Red Je Pakketje,” aldus curator van de twee faillissementen S. A. Voermans, in het persbericht. “Van alle gegadigden was DHL zowel in staat de waarde van de boedel op juiste waarde te schatten alsook de oud-medewerkers van Instabox en Red Je Pakketje een goede kans te geven op een passende functie binnen DHL.”

Wouter van Benten, CEO Benelux van DHL Parcel, vult aan: “Dankzij de overname van de pakketkluizen en andere apparatuur uit de boedel van Instabox en Red Je Pakketje kan DHL de landelijke uitrol van pakketkluizen versnellen. Dat is goed nieuws voor verzenders en ontvangers van pakketten. Daarbij gaan we graag in gesprek met de oud-medewerkers van de failliete bedrijven om te zien of ze hun loopbaan bij DHL kunnen voortzetten. Als werkgever met 18.000 medewerkers in Nederland moet dat goede kans van slagen hebben.”

De bv’s Instabox Netherlands B.V. en Red Je Pakketje B.V. zijn op dinsdag 8 november door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard. Red Je Pakketje werd een jaar eerder nog overgenomen door branchegenoot Instabox. De pakketbezorgers gingen begin dit jaar in de Benelux samen onder de naam Instabox. Twee maanden geleden kwam het bericht naar buiten dat Instabox en Budbee zouden fuseren, een andere pakketbezorger. Deze fusie is begin november goedgekeurd door de Zweedse mededingingsautoriteit. Een week later volgden de faillissementen van Instabox Netherlands B.V. en Red Je Pakketje B.V.