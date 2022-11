Bv’s van twee Nederlandse pakketbezorgers Instabox en Red Je Pakketje failliet verklaard

De bv’s Instabox Netherlands B.V. en Red Je Pakketje B.V. zijn op dinsdag 8 november door de rechtbank in Amsterdam failliet verklaard. Instabox reageerde op woensdagmiddag niet op FashionUnited’s verzoek op meer informatie.

Vorig jaar werd het Nederlandse Red Je Pakketje nog overgenomen door branchegenoot Instabox. De pakketbezorgers gingen begin dit jaar in de Benelux samen verder onder de naam Instabox. Twee maanden geleden kwam het bericht naar buiten dat pakketbezorgbedrijven Instabox en Budbee zouden fuseren. Deze fusie is ruim een week geleden goedgekeurd door de Zweedse mededingingsautoriteit.

Het Financieele Dagblad meldt dat de Nederlandse bezorgactiviteiten kunnen doorgaan omdat die onder een nieuwe holding vallen. Op de Nederlandse website van Instabox staat vermeldt dat de curator de verantwoordelijkheid voor het bedrijf heeft overgenomen. Uit het bericht van het FD blijkt dat de krant net als FashionUnited doorgestuurd werd naar diverse mensen en partijen, maar niemand bereikbaar was voor commentaar.

Op Twitter delen werknemers dat ze tot woensdagochtend niks wisten van een faillissement. “Niemand wist vanochtend ergens van en nu zijn we failliet en werkloos. Instabox-Budbee fusie is onlangs goedgekeurd en nu is Instabox ineens failliet. Puur om oude Red Je Pakketje schulden kwijt te raken en opnieuw te beginnen als Instabee [de nieuwe naam waaronder Budbee en Instabox samen zouden gaan, red.].” Uit de berichten op Twitter blijkt dat er ontslagen zijn gevallen, maar het is niet duidelijk hoeveel banen betrokken zijn bij het faillissement.

Instabox en Red Je Pakketje zijn niet de enige spelers in de mode-industrie die afgelopen dinsdag failliet zijn verklaard. Ook diverse bv's van sneakermerk Etq en personal couture merk Shesuit zijn failliet verklaard.