SheSuit Nederland B.V. failliet verklaard

SheSuit Nederland B.V. is failliet verklaard op 9 november 2022, dat blijkt uit het openbare insolventieregister. Jonathan van Ee is aangesteld als curator en bevestigt dat het draait om de faillietverklaring van personal couturebedrijf SheSuit.

SheSuit Nederland B.V. valt onder het moederbedrijf Emkay Holdings B.V.. Het faillissement betreft alleen SheSuit Nederland B.V., zo blijkt uit de officiële documenten. Curator Van Ee vertelt telefonisch aan FashionUnited dat de aandeelhouder niet verder wil investeren in het bedrijf. Van Ee meldt wel dat er wordt gesproken met diverse partijen voor een mogelijke doorstart.

SheSuit sleepte in 2020 nog een kapitaalinjectie van 100.000 euro binnen. Het bedrijf ontwikkelde hiermee een online verkoop concept dat middels 3D-fotografie secuur maten op kon nemen. De maten werden vervolgens vertaald naar een technische tekening die de basis van het patroon vormde.

SheSuit is gespecialiseerd in maatkleding voor dames en opgericht in 2007. “Uit frustratie eigenlijk”, meldde oprichter Angelique Koopmans destijds in een persbericht. Koopmans kon geen kleding vinden die mooi en passend genoeg was.