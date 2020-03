Kijken: SheSuit en couturier Ronald Kolk werken samen voor collectie

Ronald Kolk heeft samen met het merk SheSuit een couture collectie gemaakt. De twee merken hebben elkaar gevonden om te tonen dat ‘krachtig niet altijd saai of keurig hoeft te betekenen’ aldus het persbericht.

De collectie van SheSuit en Ronald Kolk wordt door beide bestempeld als ‘flamboyante haute couture’. “Smashing jurken, stijlvolle tailormade kleding voor zakenvrouwen, luxe ladylike smokings maar ook de ultieme combinatie voor studentes die op zoek zijn naar een outfit voor hun bul uitreiking,” aldus het persbericht.

SheSuit richt zich sinds de oprichting in 2007 al op maatkleding voor vrouwen. “Uit frustratie eigenlijk,” aldus oprichter Angelique Koopmans in het persbericht. “Omdat ik geen kleding kon vinden die ik mooi én passend genoeg vond om mijn internationale gesprekspartners in tegemoet te treden.” SheSuit is de samenwerking met Ronald Kolk aangegaan om te laten zien dat krachtige kleding ook uitbundig en flamboyant kan zijn. De collectie maakt dan ook gebruik van veel heldere en uitgesproken kleuren naast rijke stoffen. Ronald Kolk staat als couturier dan ook bekend om zijn expressieve ontwerpen.

Beeld: Via SheSuit