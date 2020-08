Activiteiten Van de Velde ‘zwaar verstoord’ door pandemie, winst meer dan gehalveerd

Ook lingeriegroep Van de Velde heeft de impact van de coronacrisis gevoeld. Het bedrijf meldt in het halfjaarverslag dat de activiteiten van de groep ‘ zwaar verstoord’ zijn door de pandemie. Zo is de nettowinst van de groep in het halfjaar teruggelopen met 63 procent in vergelijking met het eerste halfjaar van 2019.

Ook de omzet is afgenomen. Het bedrijf zag de omzet in de zes maanden teruglopen met 31,9 procent. Op vergelijkbare basis is de omzet teruggelopen met 26,5 procent. Het verschil tussen de gerapporteerde en vergelijkbare omzet is de beslissing om de levering van de wintercollectie eenmalig uit te stellen naar augustus, zo luidt het halfjaarverslag. De wholesale omzet eindigde na de zes maanden 23,5 procent lager dan in het eerste halfjaar van 2019. De retailomzet liep terug met 42 procent. Het bedrijf behaalde in het halfjaar in totaal een omzet van 73,9 miljoen euro (gerapporteerd, op vergelijkbare basis was de omzet 82,9 miljoen euro).

Van de Velde geeft aan dat de terugloop van omzet voornamelijk te danken is aan de winkelsluitingen. Halverwege maart gingen in alle markten waarin de Belgische groep aanwezig is winkels massaal dicht vanwege de pandemie. In Nederland en Duitsland heropenden winkels in mei en kende de omzet een gestaag herstel. Ook ziet Van de Velde dat tijdens de lockdown de e-commerce resultaten groeiden bij zowel onafhankelijke retailpartners als de webshops van de diverse merken uit het portfolio van de groep.

Van de Velde is het moederbedrijf van Marie Jo, Primadonna, Andres Sarda en Lingerie Styling.