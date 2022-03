Adidas AG behaalt omzetplus van 16 procent in boekjaar 2021

Adidas AG heeft in het boekjaar 2021 de omzet bij gelijke wisselkoersen met 16 procent opgevoerd, zo is te lezen in het jaarverslag van de groep. De omzet kwam neer op 21,2 miljard euro.

De omzet werd behaald ondanks diverse externe factoren die op de resultaten van Adidas AG wegen. Het bedrijf meldt in het jaarverslag dat het te maken had met een uitdagende markt op het vasteland van China, lange covid-gerelateerde lockdowns in de Asia Pacific regio en verstoringen in de wereldwijde productieketen. Deze factoren zorgde voor een omzetverlies van meer dan 1,5 miljard euro, zo becijfert Adidas AG.

Terwijl de omzetgroei op het vasteland van China maar 3 procent bedroeg en in geheel Asia Pacific maar 8 procent, zagen de andere regio's waarin het bedrijf actief was wel meer groei. Latijns Amerika noteerde de hoogste plus, namelijk 47 procent. De EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) was goed voor een omzetstijging van 24 procent en Noord-Amerika voor 17 procent.

Op het gebied van het netto inkomen zag Adidas AG een enorme toename. Het netto inkomen van gecontinueerde activiteiten steeg met 223 procent. Het bedrijf behaalde daardoor een netto inkomen van ruim 1,4 miljard euro.

Het bedrijf kijkt, gedeeltelijk, positief naar 2022. Na het herstel van de pandemie in 2021 verwacht Adidas AG nu een tweecijferige omzetgroei in 2022, ondanks de aanblijvende onzekerheid. Het bedrijf verwacht een omzetgroei tussen 11 en 13 procent bij gelijke wisselkoersen. In die groeiverwachting heeft het bedrijf al het effect van de oorlog in Oekraïne verwerkt. Op dit moment is er een risico van 250 miljoen euro in de Russische/CIS-markt, aldus het jaarverslag. Dit is vijftig procent van de totale omzet van Adidas in de regio. Adidas geeft aan dat deze impact maar 1 procent is van de totale groeiverwachting van het bedrijf.