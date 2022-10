Adidas AG geeft winstwaarschuwing

Duits sportmodebedrijf Adidas AG schroeft de verwachting voor het boekjaar terug, zo blijkt uit een update van het bedrijf. Deze winstwaarschuwing gaat samen met het bekendmaken van de voorlopige resultaten voor het derde kwartaal. De omzet steeg met gelijke wisselkoersen met 4 procent tijdens het derde kwartaal.

Wanneer de huidige wisselkoersen in acht worden genomen, steeg de omzet van Adidas AG met 11 procent in het derde kwartaal. De omzet kwam hierdoor neer op 6,4 miljard euro. Het netto inkomen kwam echter flink lager uit - het zakte van 479 miljoen euro naar 179 miljoen euro. Deze daling is echter voornamelijk toe te schrijven aan eenmalige kosten, aldus Adidas AG in het persbericht. Het gros van deze kosten is toe te schrijven aan de beslissing om zich terug te trekken uit Rusland. Daarbij komen onder andere ook nog kosten bij die te maken hebben met de inflatie, de kosten van een juridische kwestie.

Winstwaarschuwing bij Adidas AG

Adidas AG had aan het begin van september te maken met een grote hoeveelheid voorraad vanwege lagere vraag in Westerse markten en kwamen er minder bezoekers op het vasteland van China bij Adidas. Daarbij verwacht het Duitse bedrijf ook nog eenmalige kosten van ongeveer 500 miljoen euro die een impact hebben op het netto-inkomen in het huidige boekjaar. Vanwege deze redenen heeft Adidas AG de verwachting voor het boekjaar naar beneden bijgesteld. Het bedrijf verwacht nu een omzetgroei bij gelijke wisselkoersen van rond de vijf procent. Het netto inkomen komt nu naar verwachting de helft lager uit. Eerst verwachtte het bedrijf nog een netto inkomen van 1,3 miljard euro, maar nu van rond de 500 miljoen euro.