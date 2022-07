Adidas AG stelt prognose voor boekjaar 2022 naar beneden bij, herstel in China blijft achter

Voor het boekjaar 2022 voorspelde Adidas AG aanvankelijk een omzetgroei van tussen de elf en dertien procent, maar bij nader inzien is het bedrijf toch iets minder optimistisch. Omdat de markt in de regio Groot-China langzamer herstelt dan verwacht kiest Adidas AG ervoor om de omzetprognose aan te passen, zo is in een persbericht te lezen.

Het bedrijf gaat nu voor eencijferige groei; naar verwachting komt de omzetstijging ergens tussen de vijf en tien procent uit. De brutowinstmarge is ingesteld op ongeveer 49 procent, en de nettowinst op circa 1,3 miljard euro, waar dit eerst nog rond de 1,8 of 1,9 miljard euro zou zijn.

De markt in Groot-China komt langzamer op gang omdat er dit voorjaar toch weer nieuwe coronamaatregelen werden ingesteld. Adidas AG verwacht dat de omzet in de regio de rest van het jaar eerder zal dalen dan stijgen. Daarnaast merkt Adidas AG ook de effecten van de uitdagende marktsituatie elders in de wereld, met onder meer de hoge inflatie.

Op basis van voorlopige cijfers rapporteert Adidas een omzetstijging van ongeveer tien procent in het tweede kwartaal, voornamelijk aangedreven door groei in Noord-Amerika en Latijns-Amerika. De omzet kwam uit op ongeveer 5,6 miljard euro. De nettowinst ligt rond de 360 miljoen euro, tegenover 387 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.