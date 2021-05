Adidas AG verhoogt verwachting boekjaar na omzetgroei van 20 procent in Q1

Adidas AG heeft een goede start van het financiële boekjaar gehad, zo blijkt in het kwartaalverslag. Bij het bedrijf steeg de omzet met 20 procent naar 5,2 miljard euro. Naar aanleiding van de goede resultaten verhoogt het bedrijf de verwachting voor het gehele boekjaar.

Naast de flinke stijging in omzet, is ook een verbetering te zien in het netto inkomen. Waar in het eerste kwartaal van het voorgaande boekjaar het netto inkomen nog 26 miljoen euro was, is het nu 502 miljoen euro. Adidas AG verwacht nu dat de omzet gedurende het hele boekjaar zal stijgen tussen de 15 en 19 procent, aldus het verslag. Het netto inkomen komt naar verwachting tussen de 1,25 en 1,45 miljard euro uit.

“Hoewel externe onzekerheden zullen blijven, zal 2021 een succesvol jaar zijn voor Adidas. Onze voorraad is opgeschoond en onze pipeline is goed gevuld met innovatieve producten die wereldwijd aanslaan,” aldus Kasper Rorsted, CEO van Adidas AG. “De terugkeer van grote sportevenementen geeft ons de kans ons merk te tonen aan miljarden consumenten en we zien er naar uit ze allemaal te verwelkomen in onze winkels wereldwijd. Als resultaat hiervan zal onze omzet nog sneller dan verwacht groeien dit jaar, gestuwd door sterke verkoop in al onze markten. Over het algemeen zijn we zelfverzekerd over het bereiken van onze ambities in 2021 en verder.”

Adidas AG is officieel eigenaar van de merken Adidas en Reebok. Echter wil de groep zich focussen op de groei van Adidas en is bezig met het afstoten van Reebok. Daarom zijn de resultaten van Reebok sinds het eerste kwartaal van 2021 niet direct genoemd in het kwartaalverslag.