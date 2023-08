Adidas AG ziet omzet licht dalen

Sportmodegroep Adidas AG heeft zowel in het tweede kwartaal als in het eerste halfjaar van het huidige boekjaar de omzet licht zien dalen. De impact van wisselkoersen is echter groot, want bij gelijke wisselkoersen is de omzet in beide perioden hetzelfde.

Het tweede kwartaal komt de daling neer op 4,5 procent. In euro’s betekent dat een daling van ruim 250 miljoen euro. Zelfs de flinke omzet die Adidas draaide door de eerste ‘product drop’ van oude Yeezy voorraad kon de daling in het kwartaal niet tegen gaan.

De verkoop in het kwartaal varieert ook sterk wanneer men kijkt naar de diverse regio’s waarin Adidas AG actief is. In Asia-Pacific, Latijns-Amerika en op het vasteland van China behaalde de sportmodegroep een omzetstijging. In de EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) bleef de omzet nagenoeg gelijk. Noord-Amerika liet daarentegen dan weer een daling zien van 16 procent.

In het eerste halfjaar van het huidige boekjaar liep de omzet terug met 3 procent. Hierdoor komt de omzet neer op 10,6 miljard euro. Voor zowel het tweede kwartaal en het eerste halfjaar is het netto inkomen flink teruggelopen.