Adidas 'beter dan verwacht' in Q2, verhoogt verwachtingen voor de rest van het jaar

De Duitse sportkledinggigant Adidas AG heeft zijn voorlopige resultaten voor het tweede kwartaal van 2024 bekendgemaakt. In Q2 noteert het bedrijf een omzet- en winststijging. 'Beter dan verwacht,' aldus het persbericht.

De omzet van Adidas is met 11 procent gestegen in vergelijking met het voorgaande jaar. In euro's bedraagt de omzet van Adidas 5,8 miljard euro (in 2023 was dit 5,3 miljard). De winst van het bedrijf is van 176 miljoen naar 346 miljoen euro gestegen.

Adidas denkt dat zijn groeimomentum aanhoudt. Daarom verhoogt het bedrijf zijn verwachtingen voor de rest van het jaar. Het persbericht meldt dat het bedrijf verwacht dat de winst ongeveer een miljard euro zal bereiken (initieel schatte het bedrijf zijn winst in op 700 miljoen euro).

Daarnaast bevestigt Adidas in het persbericht dat de verkoop van Kanye West’s Yeezy heeft bijgedragen aan de positieve Q1 en Q2 cijfers. Adidas beëindigde eind 2022 de samenwerking met de Yeezy-oprichter nadat hij zich racistisch en antisemitisch had uitgelaten. De verkoop van Yeezy bracht Adidas ongeveer 150 miljoen euro op. In het persbericht deelt Adidas dat de verkoop van de resterende Yeezy-voorraad de rest van het jaar gemiddeld break-even zal blijven.