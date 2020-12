Adidas bevestigt dat het strategische opties bekijkt voor Reebok

Adidas AG bekijkt inderdaad de strategische opties voor Reebok. In de modebranche hintte bronnen al langer op een mogelijke verkoop van Reebok door de Duitse modegroep, maar de geruchten werden tot nu toe nooit bevestigd.

Adidas AG geeft in een persbericht aan dat het inderdaad diverse opties voor Reebok bekijkt. Het bedrijf benadrukt dat dit een mogelijke verkoop kan betekenen, maar ook dat Reebok gewoon een onderdeel van de groep blijft. Een beslissing over het lot van Reebok wordt op 10 maart 2021 aangekondigd. Op die dag presenteert Adidas AG namelijk het nieuwe vijfjarenplan.

Reebok is sinds 2006 onderdeel van het portfolio van Adidas AG. De groep geeft aan dat onder leiding van Adidas AG Reebok weer winstgevend werd in 2018. Reebok bleef echter altijd achter in de financiële resultaten in vergelijking met zustermerk Adidas.