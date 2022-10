Adidas kapt samenwerking met Ye per direct af

Na Balenciaga maakt nu ook Adidas een einde aan het partnerschap met Kanye West, alias Ye. Dat meldt het bedrijf in een persbericht. De productie van Yeezy-items door Adidas en alle betalingen aan Ye en zijn bedrijven worden ‘per direct’ stopgezet, schrijft Adidas. Ook komt er een einde aan de sneakersamenwerking tussen Adidas en Ye’s label Yeezy.

Ye kwam de afgelopen maand herhaaldelijk in het nieuws door controversiële opmerkingen en acties. Tijdens zijn laatste Yeezy-show presenteerde Ye een T-shirt met de tekst ‘White Lives Matter’ erop, en via sociale kanalen en andere media deed hij meermaals antisemitische uitspraken.

“De recente uitspraken en acties van Ye zijn onacceptabel, haatdragend en gevaarlijk,” verklaart Adidas in het persbericht. “Adidas tolereert geen antisemitisme en welke andere haatdragende uitspraken dan ook.” Om die reden heeft het bedrijf besloten alle lijnen met de rapper en ontwerper door te knippen, zo is in het persbericht te lezen.

Adidas zet samenwerking met Ye definitief stop

Over die beslissing is wat tijd heengegaan. Adidas maakte enkele dagen na de omstreden Yeezy-show op 3 oktober al bekend de samenwerking met de rapper en ontwerper te zullen ‘heroverwegen’. Dat had niet alleen met de show te maken, maar ook met het feit dat de samenwerking met Ye al een tijdlang moeizaam liep. Ye liet zich meermaals negatief uit over Adidas en de CEO van het bedrijf, die hem naar eigen zeggen te weinig controle zouden hebben gegeven over de Yeezy-lijn. “Na herhaalde pogingen om de situatie privé op te lossen, hebben we de beslissing genomen om de samenwerking te herzien,” schreef Adidas toen.

De definitieve beëindiging van de samenwerking komt daags na een aankondiging van Balenciaga, een ander merk dat nauwe banden met Ye onderhield. Balenciaga werkte sinds januari samen met Ye en de Amerikaanse keten Gap aan de lijn Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, die via Gap werd verkocht. De artiest verscheen een dag voor de Yeezy-show nog op de catwalk van Balenciaga als model. Balenciaga-ontwerper Demna Gvasalia en Ye werkten ook al eens eerder samen aan de presentatie van Ye’s album Donda. Balenciaga liet op 21 oktober weten ‘niet langer wat voor relatie dan ook’ met Ye te willen hebben.

Stopzetten Yeezy-samenwerking kost Adidas 250 miljoen euro

Met de keuze van Adidas om afstand te nemen van Ye is flink veel geld gemoeid. Het bedrijf verwacht op de korte termijn maximaal netto 250 miljoen euro mis te lopen, zo staat in het persbericht. Adidas is sinds 2016 verantwoordelijk voor de productie en distributie van Yeezy, en voerde ook al enkele jaren een succesvolle sneakerlijn in samenwerking met het merk.

Adidas zegt meer informatie te zullen geven over de gevolgen van deze beslissing in het aankomende kwartaalverslag. Dat wordt op negen november gepubliceerd.