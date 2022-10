Balenciaga verbreekt banden met Kanye West

Het Franse modehuis Balenciaga werkt niet langer samen met rapper en ontwerper Ye, voorheen bekend als Kanye West. Moederbedrijf Kering maakte na vragen van WWD exclusief aan het magazine bekend dat Balenciaga de banden met Ye heeft verbroken.

“Balenciaga heeft niet langer wat voor relatie dan ook of plannen voor toekomstige projecten met deze kunstenaar,” zo stelde Kering. De woordvoerder van het bedrijf ging tegenover WWD niet verder op dit statement in.

Samenwerking Balenciaga en Ye komt tot een einde

Balenciaga werkte sinds januari samen met Ye en de Amerikaanse keten Gap aan de lijn Yeezy Gap Engineered by Balenciaga, die via Gap werd verkocht. De samenwerking was een verlengstuk van Yeezy Gap, een samenkomst tussen Gap en Ye’s eigen label Yeezy. Het partnerschap met Balenciaga leek toen nog vanzelfsprekend: Demna Gvaslia, hoofdontwerper bij Balenciaga, was al geruime tijd bevriend met Ye. Ze werkten al eens samen voor de lancering van Wests album Donda. Op modevlak vertoonde hun werk overlap.

Begin deze maand opende Ye nog de SS23-show van Balenciaga in Parijs, gekleed in een zware zwarte jas en broek met zakken. ‘De creatieve band tussen Ye en Demna lijkt sterker dan ooit’, schreef Vogue toen nog.

De lijn tussen Ye en Balenciaga wordt nu toch doorgeknipt. Dat gebeurt in de nasleep van aanzienlijke controverse rondom Ye, die de afgelopen weken een aantal zeer omstreden statements maakte. Dat gebeurde zowel tijdens zijn laatste Yeezy-show, waar Ye een T-shirt presenteerde met de tekst ‘White Lives Matter’ erop, als via sociale kanalen en andere media, waar Ye onder meer antisemitische uitspraken deed.