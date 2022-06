Adidas klaagt Nike aan: sneakerconcurrent zou patenten hebben geschonden

Adidas AG heeft Nike, Inc. voor de rechter gesleept, zo meldt persbureau Reuters. Nike zou inbreuk hebben gemaakt op Adidas’ patenten bij het ontwikkelen van mobiele applicaties en andere technologische tools. Het is Adidas’ eerste rechtszaak tegen Nike. De twee sneaker- en sportkledingmerken voeren wel al jarenlang een concurrentiestrijd.

De aanklacht werd vrijdag ingediend bij de rechtbank van East Texas. Volgens Adidas AG zouden drie verschillende apps van Nike, Inc. - Run Club, Training Club en Snkrs - en de zogenaamde Adapt-technologie gezamenlijk negen patenten van Adidas schenden. Het gaat om patenten op het gebied van activiteitentracking en intelligente software voor het ontwikkelen van schoenen, aldus Reuters.

Adidas AG zou het hof hebben gevraagd om een schadevergoeding en een verordening die Nike, Inc. er in de toekomst van weerhoudt de patenten weer te schenden. De bedrijven en de advocaten van Adidas reageerden nog niet op navraag van Reuters over de rechtszaak.

Nike, Inc. klaagde Adidas AG al wel eerder aan. In december beschuldigde Nike Adidas ervan inbreuk hebben gemaakt op patenten verbonden aan de bekende Nike Flyknit-sneaker. Die rechtszaak loopt nog. Adidas kreeg in 2005 ook al een klacht van Nike aan de broek, nadat het volgens Nike gepatenteerde schoenontwerpen had overgenomen. In 2007 werd ervoor gekozen die zaak te laten vallen.