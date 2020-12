Adidas: ‘Minimaal 60 procent duurzame materialen in 2021’

Vanaf 2021 zal meer dan 60 procent van de materialen die Adidas voor zijn collecties gebruikt, duurzaam zijn. 60 procent van de polyester die Adidas gebruikt wordt vanaf 2021 gemaakt van afvalplastic. Ook gaat het merk meer investeren in de ontwikkeling van plantaardig leer en gerecycled katoen, zo meldt Adidas in een persbericht.

“Tijdens de coronapandemie zijn we blijven investeren in duurzaamheidsinitiatieven en in 2021 zullen we ons aanbod van duurzame producten aanzienlijk uitbreiden. Hiervoor hebben we bijvoorbeeld samen met onze leveranciers de structuren gecreëerd die het mogelijk maken om gerecyclede materialen op grote schaal te verwerken,” aldus Kasper Rorsted, CEO van Adidas, in het bericht.

Adidas zal onder meer samenwerken met de Finse start-up Infinite Fiber voor het ontwikkelen van een proces voor het verwerken van gebruikte kleding tot een katoenachtig materiaal. Ook werkt het samen met enkele andere partners aan een alternatieve leersoort gemaakt van schimmels.

Adidas maakt al sinds 2018 gebruik van enkel duurzaam verbouwde katoen, en werkt sinds 2015 samen met Parley for the Oceans om polyester te produceren van plastic dat op stranden en in kustgebieden is verzameld. Adidas-ontwerpers houden in het ontwerpproces rekening met de herbruikbaarheid van hun producten. In oktober lanceerde Adidas zijn eerste volledig recyclebare schoen. De opvolger wordt in het voorjaar van 2021 gepresenteerd, zo laat Adidas weten.