Adidas noteert sterk tweede kwartaal door voetbaltoernooien in Europa

Het Duitse sportmodebedrijf Adidas AG meldt een sterke omzetgroei in Q2, gedreven door zowel groothandel als eigen verkoopkanalen. Dit blijkt uit het definitieve financiële verslag over het kwartaal van april tot en met juni.

Adidas noteert in de eerste zes maanden van 2024 een verkoopgroei van 10 procent tot 11,3 miljard euro. Het bedrijfsresultaat staat op 346 miljoen euro, vergeleken met 176 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar.

"Q2 was een kwartaal dat bevestigde dat we ons verbeteren en op weg zijn om weer een goed en gezond bedrijf te worden. Consumenten reageren positief op zowel onze marketing als op onze productlanceringen. We zien wereldwijd een verbeterd sentiment voor het merk Adidas en blijven verbeterde verkoopcijfers zien", aldus CEO Bjørn Gulden.

In het persbericht deelt Adidas dat de verkoop van de resterende Yeezy-voorraad de rest van het jaar gemiddeld break-even zal blijven.

Adidas verkoopt meer door voetbaltoernooien

In een eerder financieel bericht meldde Adidas dat het bedrijf beter presteerde dan verwacht. Het verhoogt opnieuw zijn verwachtingen, met een verwijzing naar het succes van productlijnen voor grote voetbaltoernooien. De verkoop van Adidas-schoenen steeg met 17 procent en die van kleding met 6 procent, voornamelijk dankzij de voetbalgerelateerde producten. De verkoop van voetbalshirts, gerelateerd aan grote toernooien in Europa en Latijns-Amerika, was een belangrijke groeifactor.

Noord-Amerika, de op een na grootste markt van Adidas, zag een omzetdaling van 8 procent tot 1,3 miljard euro. "De daling was uitsluitend te wijten aan de aanzienlijk kleinere Yeezy-divisie", aldus het bedrijf. Adidas beëindigde eind 2022 de samenwerking met Yeezy-oprichter Kanye West en koos ervoor de producten te verkopen in plaats van te vernietigen. De verkoop van Yeezy bracht Adidas ongeveer 150 miljoen euro op.