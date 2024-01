Adidas reageert op beschuldigingen dat sportschoenen bijdrage aan ‘ontbossing en moderne slavernij’

De Duitse sportkledingfabrikant Adidas zou met de productie van zijn sportschoenen bijdragen aan de uitbuiting van arbeiders en vernietiging van de Amazone, meldt het platform voor onderzoeksjournalistiek Follow the Money. Volgens het mediaplatform komt de leer van de sneakers Gazelle en Spezial van Braziliaanse vleesproducenten betrokken bij de ontbossing van het Amazonegebied. Ook zouden de arbeiders in Brazilië werken onder onethische omstandigheden, ‘moderne slavernij’. Adidas geeft schriftelijk commentaar aan FashionUnited over de beweerde misstanden in hun productieketen.

Stefan Pursche, woordvoerder van Adidas, wijst de beschuldigingen af, blijkt uit zijn antwoorden op schriftelijke vragen. “Wij verwerpen de aantijgingen. Adidas heeft verplichte normen opgesteld voor de inkoop van grondstoffen voor leerproducten op het gebied van dierenwelzijn en milieubescherming voor alle leveranciers wereldwijd. Het bedrijf is sinds 2006 lid van de Leather Working Group. Deze non-profitorganisatie definieert normen voor de milieuverantwoorde productie van leer in alle stadia van de verwerking en stelt normen op voor de traceerbaarheid van grondstoffen.” Pursche gaat verder: “Op dit moment wordt meer dan 99 procent van onze hoeveelheid leer gecontroleerd in overeenstemming met het Leather Working Group (LWG) protocol, en de meeste van onze huiden zijn afkomstig van looierijen met de hoogste LWG rating (LWG Gold).”

Verder benadrukt Pursche dat Adidas regelmatig controles uitvoert. Mocht er sprake zijn van onethische praktijken, wordt hier iets aangedaan. “Adidas zet zich in voor eerlijke arbeidspraktijken, eerlijke lonen en veilige werkomstandigheden in haar wereldwijde toeleveringsketen. Een team van ongeveer 50 experts over de hele wereld werkt er elke dag aan om ervoor te zorgen dat onze arbeidsnormen worden toegepast en nageleefd. In 2022 heeft Adidas meer dan 1.200 fabrieksaudits uitgevoerd bij toeleveranciers. Als onze normen worden overtreden, hebben we een sanctiemechanisme dat zelfs kan leiden tot beëindiging van de zakelijke relatie.”

Adidas is een Duitse multinational, een grote speler op het gebied van sportkleding en sportaccessoires. Het merk gebruikt polyester katoen en leer in zijn sportschoenen. De productie van het Duitse merk wordt bijna volledig uitbesteed in verre landen. Een greep uit de plekken waar Adidas kleding produceert: Indonesië, Vietnam, China, Cambodja, Turkije en Pakistan.