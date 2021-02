Adidas start formeel verkoopproces Reebok

Sportartikelenfabrikant Adidas bereidt zich voor op de afscheiding van zijn Amerikaanse dochteronderneming Reebok. Een formeel verkoopproces wordt opgestart, kondigde het bedrijf dinsdag aan. In de toekomst wil Adidas zich volledig richten op zijn eigen merk met de bekende drie strepen. De groep is tot de conclusie gekomen “dat Reebok en Adidas hun groeipotentieel aanzienlijk beter onafhankelijk van elkaar kunnen benutten”, verklaarde CEO Kasper Rorsted. De koers van het Adidas-aandeel had weinig invloed op de nettowinst.

Adidas had medio december aangekondigd dat het een verkoop van Reebok overwoog in het kader van de ontwikkeling van zijn nieuwe vijfjarenstrategie. Het Amerikaanse merk is al jaren onderworpen aan herstructureringen. De onderneming heeft nooit kunnen voldoen aan de hoge verwachtingen die aan haar overname in 2006 waren verbonden. Onlangs had Adidas het merk volledig op fitness geheroriënteerd. Rorsted heeft herhaaldelijk gezegd dat hij Reebok zelf wilde herontwikkelen. Er wordt echter al jaren gespeculeerd over een verkoop waar het nu wellicht ook daadwerkelijk op zal uitlopen, met de start van het formele verkoopproces.

Adidas zal zijn toekomstige strategie tot het jaar 2025 presenteren op een beleggersdag op 10 maart. (DPA)

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.

Beeld: Reebok