Adidas verhoogt verwachting boekjaar door goede Yeezy-verkoop

Adidas is positief in de meest recente financiële update. Hoewel het nog maar voorlopige en dus geen definitieve cijfers zijn, verhoogt de Duitse sportmodegigant al wel de verwachting voor het gehele boekjaar.

Uit de voorlopige cijfers blijkt dat de omzet voor het derde kwartaal met 6 procent is afgenomen. Hierdoor komt de omzet neer op 6,4 miljard euro. Het operationeel resultaat liep daarbij terug van 564 naar 409 miljoen euro. Het lijkt dus opmerkelijk dat Adidas juist positiever gestemd is in de financiële update.

Deze positieve noot komt vooral doordat de verkoop van de overgebleven Yeezy-voorraad het goed deed en de algemene zaken bij Adidas beter dan verwacht zich ontwikkelden. Vanwege deze goede elementen, verwacht Adidas dat het operationeel verlies voor het boekjaar 2023 significant lager zal zijn dan eerder aangegeven. Het bedrijf verwachtte eerst namelijk een verlies van 450 miljoen euro en nu ‘maar’ 100 miljoen euro. Ook de verwachting voor de omzet is iets verbeterd. Bij gelijke wisselkoersen verwachtte het bedrijf namelijk eerst een daling rond de 5 procent, nu verwacht het bedrijf een omzetdaling tussen de 1 en 5 procent.

Begin dit jaar zag het er nog een stuk somberder uit. Op dat moment was nog niet duidelijk wat Adidas met de Yeezy-voorraad kon doen. Vanwege conflicten met artiest Ye, waarmee Adidas samenwerkte voor Yeezy, werd de lijn stop gezet, maar was er nog een flinke onverkochte voorraad over. Wanneer deze voorraad niet verkocht zou worden, zou Adidas een operationeel verlies van 700 miljoen euro moeten schrijven aan het einde van het boekjaar 2023. Uiteindelijk werd besloten de Yeezy-voorraad via strategische verkopen te verkopen.