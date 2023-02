Adidas AG presenteert verwachtingen voor FY23, verwacht operationeel verlies van 700 miljoen euro

Adidas AG verwacht een behoorlijke inkomstendaling voor het financiële jaar 2023, dat maakt Adidas bekend in zijn financiële voorspelling. De verwachte terugloop schrijft het bedrijf toe aan de gevolgen van het opschorten van de samenwerking met Kanye West, alias Ye.

Adidas verwacht dat de inkomsten teruglopen met ongeveer 1,2 miljard euro en dat het eindresultaat aan het einde van het jaar met 500 miljoen euro zal dalen. Daarnaast verwacht het bedrijf eenmalige kosten van 200 miljoen euro in 2023. De kosten maken deel uit van een strategische heroverweging die het bedrijf momenteel uitvoert om vanaf 2024 opnieuw winstgevende groei te realiseren, schrijft Adidas. Uiteindelijk komen deze verwachten neer op een eindresultaat dat rond het break-even-niveau zal liggen.

Als alle voorspellingen uitkomen, verwacht Adidas in 2023 een operationeel verlies van 700 miljoen euro te draaien.

“We presteren momenteel niet zoals het hoort”, zegt CEO Bjørn Gulden. “Dit jaar wordt een jaar waarbij we de basis leggen om weer een groeiend en winstgevend bedrijf te worden. We zullen ons volledig richten op de consument, onze atleten, onze retailpartners en onze Adidas-medewerkers. Adidas heeft alle ingrediënten om succesvol te zijn: het is een geweldig merk waar geweldige mensen werken. We hebben fantastische partners en een ongeëvenaarde wereldwijde infrastructuur. De puzzel moet weer in elkaar gezet worden, maar ik ben ervan overtuigd dat Adidas na verloop van tijd weer zal shinen. We hebben gewoon wat tijd nodig.”

Het is niet de eerste keer dat Gulden de verwachtingen bijstelt als gevolg van het beëindigen van de samenwerking met Ye. Dat deed hij ook al voor het financiële jaar 2022.

In de voorspelling wordt ook bekend gemaakt dat Adidas nog steeds opties onderzoekt om zijn Yeezy-voorraad te verkopen. In oktober 2022 schortte Adidas de samenwerking met Ye op nadat hij door controversiële opmerkingen en acties regelmatig in het nieuws kwam. De productie van Yeezy-items door Adidas en alle betalingen aan Ye en zijn bedrijven werden ‘direct’ stopgezet. Daarnaast kwam er een einde aan de sneakersamenwerking tussen Adidas en Ye’s label Yeezy.