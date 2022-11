‘Adidas wil Yeezy-ontwerpen blijven gebruiken’

Adidas is van plan de Yeezy-ontwerpen te blijven gebruiken nadat de samenwerking met Kanye West is beëindigd. Adidas CFO Harm Ohlmeyer deed de aankondiging tijdens een conference call over de resultaten van het derde kwartaal op woensdagochtend.

Het Duitse sportkledingbedrijf is de enige eigenaar van alle ontwerprechten op bestaande producten en op eerdere en nieuwe kleurstellingen in het kader van het partnerschap, aldus Ohlmeyer. Een uitzondering hierop is de naam 'Yeezy', meldt het vakblad Business of Fashion. Eind oktober maakte Adidas bekend de samenwerking met Ye (eerder bekend als Kanye West) per direct stop te zetten. Dit besluit volgde nadat Balenciaga ook al de samenwerking met de artiest en ontwerper had stop gezet. Ye kwam recentelijk in het nieuws door controversiële opmerkingen en acties.

Adidas is al van plan om vanaf volgend jaar gebruik te maken van zijn rechten. Het wil ook 300 miljoen euro besparen in 2023, die naar West en Yeezy zou zijn gegaan aan licentie- en marketingbetalingen als onderdeel van het partnerschap.

Bij de bekendmaking van zijn derdekwartaalresultaten verlaagde Adidas opnieuw zijn verwachtingen voor het hele jaar omdat het in het vierde kwartaal geen Yeezy-producten meer zal distribueren. Het bedrijf verwachtte al een negatief effect tot 250 miljoen euro op de winst toen het de samenwerking eind oktober beëindigde na de antisemitische opmerkingen van West.

