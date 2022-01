Adidas wil 2800 nieuwe medewerkers aannemen in 2022

Adidas wil het personeelsbestand flink uitbreiden, zo blijkt uit een persbericht. Het Duitse sportbedrijf wil namelijk 2800 nieuwe medewerkers inhuren.

De vacatures zijn verspreid over 307 locaties in 47 landen, zo is te lezen in het bericht. Naar verwachting komen daar gedurende het jaar nog meer vacatures bij. Van de in totaal 2800 vacatures zullen er 800 in Duitsland, het thuisland van Adidas zijn. Het gros van de nieuwe posities zullen voor de winkels zijn. Daarnaast zijn er 500 functies weggelegd voor digital, IT, data en analytics. Naast de banen komen er ook 50 stageplaatsen bij.

Op dit moment heeft Adidas 62.000 medewerkers waarvan er ongeveer 7.700 mensen in Duitsland werken.