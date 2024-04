Adidas wil dat zaak tegen Thom Browne nogmaals behandeld wordt

Sportmodegigant Adidas wil de handelsmerkzaak tegen Thom Browne herzien. Het vindt dat er fouten zijn gemaakt in de juridische procedure. Het Hof van Beroep voor het 2e circuit bekijkt de zaak opnieuw, zo meldt nieuwsbureau Reuters. De zaak draait om het gebruik van strepen in het ontwerp van modeartikelen, waar Adidas beweert dat Browne inbreuk maakt op hun handelsmerk.

De advocaat van Adidas, Charlie Henn van Kilpatrick Townsend & Stockton, zei als reactie op het beroep dat het bedrijf “niet in de zaak gelooft,” aldus Reuters. In zijn beroep zei Adidas dat de VS Districtsrechter Jed Rakoff de jury onjuiste instructies gaf over hoe te bepalen of de kleding van Thom Browne consumenten in verwarring zou brengen.

Een jury in Manhattan oordeelde in januari 2023 in het voordeel van Browne, maar Adidas beweert dat de zaak niet eerlijk is verlopen. Ze hebben beroep aangetekend bij het Hof van Beroep voor het 2e circuit.

De zaak van Adidas tegen Thom Browne begon in 2021. Adidas beweerde dat Browne de strepen van zijn handelsmerkrechten gebruikt. Thom Browne had betoogd dat de ontwerpen onder andere een ander aantal strepen hebben. Op de zaak besloot een jury in Manhattan eind januari 2023 dat de strepen geen verwarring van klanten met de producten van Adidas zouden veroorzaken. De handelsrechten van het bedrijf zouden niet geschonden zijn. Nu claimt Adidas dat de zaak niet eerlijk is verlopen.

Adidas eiste een schadevergoeding van 867.000 dollar (817.000 euro) van Thom Browne plus 7 miljoen dollar (6,6 miljoen euro) aan gemiste omzet van Thom Browne vanwege het gebruik van hun strepen. De zaak wordt momenteel onderzocht door het hof.