De Duitse sportgigant Adidas wordt sponsor en kledingpartner van Mercedes-AMG Petronas F1. De sponsordeal is naar verluidt minimaal 30 miljoen dollar (omgerekend 28 miljoen euro) waard, volgens RacingNews365.

Samenvatting Adidas wordt de nieuwe kledingsponsor van het Mercedes-AMG Petronas F1 Team vanaf 2025.

De deal omvat kleding, schoenen en accessoires voor het hele team en limited edition lifestyle producten.

Zowel Adidas als Mercedes-AMG zijn enthousiast over de samenwerking en de mogelijkheden voor innovatie en het bereiken van een nieuwe generatie fans.

Afgelopen zomer deden geruchten de ronde dat Adidas Puma vervangt als kledingpartner van het Formule 1- team van Mercedes. Het automerk bevestigt dit nieuws vandaag in een persbericht. Vanaf 2025 ontwikkelt Adidas een compleet assortiment kleding, schoenen en accessoires voor het hele team, inclusief de coureurs, monteurs en ingenieurs. Het partnerschap richt zich niet alleen op prestaties, maar ook op stijl, waarbij innovaties specifiek zijn afgestemd op de behoeften van elke teamrol, van de snelste coureurs tot de technici in de pitstraat.

Bjørn Gulden, CEO van Adidas, reageert enthousiast op de samenwerking: "We zijn erg blij om terug te keren naar de wereld van de motorsport. Formule 1 maakt enorme groei door en is nu een belangrijke sport, zowel voor fans als voor straatcultuur. We zijn trots om het iconische Mercedes-AMG Petronas F1 Team te ondersteunen en samen te werken aan het verleggen van grenzen, zowel op als buiten het circuit."

Toto Wolff, mede-eigenaar, CEO en teamleider van het Mercedes-AMG Petronas F1 Team, deelt zijn enthousiasme over het partnerschap: "Adidas is een merk dat onze passie voor topprestaties en verfijnde stijl deelt. Dit partnerschap herdefinieert niet alleen de toekomst van teamkleding, maar vernieuwt ook het assortiment fanwear. We kijken ernaar uit om samen met Adidas te strijden voor wereldkampioenschappen."

Naast het creëren van teamkleding omvat het partnerschap ook limited edition-lanceringen van lifestyleproducten, waarmee zowel de Formule 1 als Adidas een nieuwe generatie fans hoopt aan te spreken. De kledinglijn wordt binnenkort onthuld en zal beschikbaar zijn op adidas.com/motorsports, mercedesamgf1.com, en via geselecteerde groothandelskanalen.