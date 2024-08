Advies van GS1: begin nu met het Digital Product Passport

De invoering van het Digital Product Passport (DPP) raakt iedere speler in de fashionindustrie. GS1 biedt de bouwblokken die het opzetten en ontsluiten van DPP’s een stuk gemakkelijker maken. Bouwblokken die nu al beschikbaar zijn en inmiddels concreet gebruikt worden. Jeanet van der Stoel van GS1 Nederland legt uit hoe bedrijven daarmee een start kunnen maken.

Een digitaal productpaspoort omvat alle informatie die nodig is om een product te gebruiken, onderhouden en - na het einde van de levensduur - te verwerken. “Dat gaat dus veel verder dan wat op het carelabel moet staan”, vertelt Jeanet van der Stoel, sector lead textile & apparel bij GS1 Nederland. “In het DPP staat waar het product vandaan komt, welke materialen zijn gebruikt voor de stoffen, knopen en ritsen en hoe je al die materialen moet recyclen. Het is in feite een uitgebreide digitale productomschrijving.”

Vanaf 2027 moet elk nieuw kledingstuk in de Europese Unie een DPP hebben. De textielindustrie is vanwege de grote impact op het milieu één van de eerste sectoren die aan deze verplichting moet voldoen. “Wat precies in het DPP moet komen te staan, wordt begin 2025 pas bekend. Maar wie op tijd klaar wil zijn, kan beter nu al beginnen”, waarschuwt Jeanet.

QR-code van GS1 met Digital Link

GS1 biedt de standaarden en infrastructuur die nodig is om een DPP op te zetten en in praktijk te brengen. Neem de QR-code van GS1, die de traditionele barcode op elk consumentenproduct gaat vervangen. Deze QR-code is gekoppeld aan een GS1 Digital Link met een unieke URL voor elk product. “Door de QR-code te scannen, kan de informatie uit het DPP voor een breed publiek worden ontsloten, afhankelijk van waarmee je de code scant. Consumenten komen met hun telefoon op een webpagina met informatie over bijvoorbeeld de herkomst en milieu-impact, terwijl recyclingbedrijven via hun app zien hoe ze het product moeten verwerken.. De mogelijkheden zijn in tegenstelling tot de ‘gewone’ QR-code eindeloos.”

Kledingmerken kunnen alvast beginnen door de QR-code van GS1 op labels te zetten. Het DPP kunnen ze in een later stadium alsnog aan die QR-code koppelen. “Daarnaast adviseer ik kledingmerken om alvast te inventariseren welke data over de herkomst en samenstelling van producten al beschikbaar zijn in hun systemen. Zo kunnen ze zich voorbereiden op de introductie van het DPP”, legt Jeanet uit.

Bouwblokken en stappenplan

GS1 is niet de partij die straks het beheer voert over de productdata die in het DPP staan. “Integendeel. Die data blijven te allen tijde eigendom van de merkeigenaar”, benadrukt Jeanet . “Bedrijven zullen zelf of met hulp van een solutionprovider het DPP moeten bouwen. Wij bieden de daarvoor benodigde bouwblokken. Als non-for-profit organisatie ontwikkelen wij wereldwijde open standaarden voor het identificeren van producten en het vastleggen en delen van productdata, zoals de QR-code en GS1 Digital Link.”

Om de fashionindustrie op weg te helpen, voert GS1 gesprekken met overheden, brancheorganisaties, bedrijven en solutionproviders. Samen met collega’s verzorgt Jeane tpresentaties, demo’s, workshops en rondetafelgesprekken over het DPP. “Zo zijn we ook onderdeel van CIRPASS-2, een consortium dat de EU adviseert over het DPP. En we hebben binnen Shopping Tomorrow een werkgroep geleid, waarbij veertig experts zich hebben gebogen over allerlei vraagstukken rondom het DPP. De conclusies met een concreet stappenplan publiceren we in oktober.”

Handen in het haar

Jeanet heeft zelf ervaring opgedaan met het opzetten van een DPP in haar vorige baan bij een fabrikant van bedrijfskleding. Zij kent meer voorbeelden van bedrijven die inmiddels werk hebben gemaakt van het DPP met de bouwblokken van GS1, zoals Studio Anneloes, die samenwerkt met solution provider Tappr. “Maar ik spreek ook veel bedrijven die met hun handen in het haar zitten omdat ze geen idee hebben waar ze moeten beginnen. Hen zou ik willen adviseren om een team op te zetten met mensen uit verschillende disciplines, van productontwikkeling tot inkoop en van marketing tot IT. Ga op zoek naar informatie, laat je adviseren door solutionproviders en maak een plan van aanpak om te kunnen starten. ”